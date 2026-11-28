Растительное молоко — это не «более здоровый» напиток, а продукт с другими свойствами. Оно не может быть заменой коровьему, его употребляют с другими целями. Разбираемся с aif.ru.

Кому показано растительное молоко

В первую очередь — людям с непереносимостью лактозы. Для них это единственный способ получить привычный формат напитка без риска для здоровья. Второй случай — религиозные убеждения, связанные с отказом от продуктов животного происхождения. Третий — медицинские ситуации, когда молочный белок временно исключается.

Но даже в таких случаях важно обращать внимание на состав: обогащен ли напиток кальцием и витамином D, сколько в нем добавленного сахара и белка.

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Соевое молоко: максимум белка

Это единственная доступная растительная альтернатива, которая по содержанию белка сопоставима с коровьим молоком: около 3,2 г на 100 мл против 3,3 г у коровьего . Белок сои считается полноценным по аминокислотному составу, хотя и уступает молочному по усвояемости. Именно соевое молоко чаще всего рекомендуют тем, кто полностью отказался от животной пищи и нуждается в источнике качественного белка. Важно лишь выбирать варианты без добавленного сахара и обогащенные кальцием и витаминами.

Овсяное молоко: сладкая замена

Завоевало популярность благодаря кремовой текстуре и относительно натуральному вкусу. Однако белка в нем в три раза меньше, чем в обычном молоке, а углеводов заметно больше, поскольку овес богат крахмалом. Овсяное молоко часто содержит значительное количество сахара, особенно в «сладких» версиях, а его гликемический индекс может быть довольно высоким. Оно подходит как вкусовая альтернатива в кофе или кашах, но не как равноценная замена молоку в детском питании или при повышенных потребностях в белке.

Миндальное молоко: популярное и низкокалорийное

Самый низкокалорийный вариант среди популярных: около 27 ккал на 100 мл. Белка в нем мало — менее 1 г на 100 мл, поэтому как источник питательных веществ оно слабое. Главное преимущество миндального молока — низкое содержание насыщенных жиров и отсутствие лактозы. Однако людям с аллергией на орехи оно противопоказано, а тем, кто следит за потреблением кальция, стоит выбирать обогащенные версии, поскольку натуральный миндаль не покрывает суточную норму этого минерала в пересчете на напиток. Раф на миндальном. Что такое непереносимость лактозы: симптомы и признаки Подробнее

Кокосовое молоко: водная основа

В напитках, которые продаются как «кокосовое молоко», обычно мало кокоса и много воды. Однако даже в разбавленном виде оно содержит больше насыщенных жиров, чем другие растительные альтернативы . Белка в нем практически нет — около 0,5 г на 100 мл. Кокосовое молоко имеет смысл использовать как ингредиент в кулинарных продуктах или как основу для смузи, но рассматривать его как полноценную замену коровьему не стоит.

Рисовое молоко: нет аллергии

Один из самых доступных по цене и гипоаллергенных вариантов, но при этом наименее сбалансированное по составу. В нем много углеводов и мало белка. Рисовое молоко часто обогащают кальцием и витаминами, поскольку в нем мало нутриентов. Его главный минус — высокий гликемический индекс и низкая питательная ценность, поэтому диетологи не рекомендуют делать его основным напитком в рационе.

«Молоко — это детский продукт, — рассказал aif.ru врач- эндокринолог, нутрициолог Алексей Калинчев. — Взрослые его пьют гораздо реже, и на то есть биологическая причина: у большинства людей выработка фермента лактазы, необходимого для расщепления молочного сахара, снижается после совершеннолетия, а около 70 % взрослого населения в той или иной степени не переносят лактозу. Это не болезнь и не отклонение, а эволюционно обусловленное состояние. Молоко задумано природой как питание для потомства млекопитающих, и человеческий организм здесь не исключение.

Именно поэтому для значительной части взрослых людей молоко перестаёт быть комфортным продуктом, а его место занимают либо кисломолочные продукты, либо растительные альтернативы. Приучить кишечник. Названы способы справиться с непереносимостью молока Подробнее

Большинство взрослых употребляют молоко как добавку к кофе, чтобы снизить его агрессивное влияние на желудочно-кишечный тракт. При этом многие из них выбирают растительное. В этом случае главный критерий — вкус, максимально приближенный к натуральному молоку».