Магний — не витамин, а минерал, и он участвует более чем в трёхстах биохимических реакциях: от работы нервной системы и мышц до регуляции сна и синтеза белка. Его дефицит действительно проявляется раздражительностью, судорогами, нарушениями сна и усталостью — симптомами, знакомыми почти каждому. Но это не значит, что магний "нужен всем».

Мифы о магнии

Начнём с самого популярного — магний помогает похудеть. Это главный тезис всех вирусных постов, однако доказательств того, что приём магния приводит к снижению веса, нет. Магний участвует в обмене веществ, при выраженном дефиците его коррекция может улучшить самочувствие и уровень энергии — но это не «жиросжигатель». Если человек теряет вес на фоне приёма магния, дело не в таблетке, а в сопутствующих изменениях питания и образа жизни.

Второй миф — что добавки магния нужны каждому. На самом деле магний нужен в достаточном количестве, но не всем и не в одинаковой дозе. Организм сам регулирует его уровень, а избыток выводят почки. При этом у некоторых групп риск дефицита действительно выше: тех, кто употребляет много кофе и алкоголя, активно тренируется, принимает некоторые лекарства — например, диуретики или ингибиторы протонной помпы, — а также у беременных, у людей с заболеваниями, нарушающими всасывание, и у тех, кто живёт в состоянии хронического стресса.

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Принимаем правильно!

«Если магний всё-таки показан, нельзя назначать добавки наугад, - рассказал aif.ru доктор медицинских наук, врач- кардиолог Алексей Никитин - Порядок действий такой: сначала оценить симптомы и факторы риска, затем сдать анализы и только после этого корректировать уровень магния. Здесь есть важная оговорка: магний в сыворотке крови плохо отражает реальные запасы элемента в организме, поэтому при необходимости смотрят магний в эритроцитах и смежные показатели — витамин D, кальций, калий, функцию щитовидной железы, глюкозу. Нередко «магниевые» симптомы на самом деле оказываются дефицитом железа, витамина D или проблемами со щитовидной железой»

Не все препараты магния одинаковы, и важна не этикетка с надписью «магний», а конкретное соединение. Цитрат, малат и бисглицинат хорошо всасываются. Оксид дешёвый, но усваивается плохо и часто даёт слабительный эффект. Обращайте внимание на дозировку элементарного магния — именно она имеет значение, а не вес таблетки. Суточная потребность взрослого составляет около 310–420 мг в зависимости от пола и возраста.

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Что касается схемы приёма, магний лучше пить с едой или после неё — так он усваивается лучше, а приём доставляет меньше дискомфорта. Дозу стоит разделить на два-три приёма, а не принимать всё сразу. Магний можно пить вечером: он мягко способствует расслаблению, но снотворным не является. Обычный курс длится четыре-восемь недель с последующим контролем, а бесконечно принимать его «на всякий случай» не нужно.

Не стоит забывать и о том, что добавка не лечит. Если у человека реальное заболевание — анемия, гипотиреоз, депрессия, — никакой магний его не вылечит. Кроме того, больше не значит лучше: очень высокие дозы магния из добавок могут вызывать диарею, тошноту и спазмы. Важны и сочетания: магний, кальций, железо и цинк конкурируют за всасывание. Противопоказания тоже никто не отменял — при болезнях почек, приёме антибиотиков и сердечных препаратов, а также во время беременности перед назначением магния потребуется консультация врача.

Наконец, не только добавки работают на нервы и самочувствие. Питание, богатое магнием, — орехи, семечки, листовая зелень, бобовые, цельнозерновые — в сочетании с нормализацией сна и снижением стресса даёт не меньший эффект. Но если усталость и раздражительность держатся дольше месяца, нужно не принимать магний «на всякий случай», а пройти базовое обследование: общий анализ крови, ферритин, витамин D, B12, магний, ТТГ.