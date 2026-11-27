Чем ниже температура воздуха, тем чаще хочется чего-то горячего. Суп кажется идеальным выбором: ароматный, согревающий, сытный. Однако не все первые блюда одинаково полезны.

Наш эксперт — терапевт, врач по медицинской профилактике Диагностического клинического центра № 11 ДЗМ Екатерина Ничик.

Супы не только согревают, но и подготавливает наш ЖКТ к выработке ферментов, способствующих перевариванию и выделению желчи. Недаром их подают до основного блюда.

Да с потрошками?

Наваристым и густым мясным супам или ароматным бульонам на косточке во вкусе и сытности не откажешь. Но с пользой дела обстоят хуже. Изобилие насыщенных животных жиров делает их холестериновой бомбой. При частом употреблении такой еды растёт риск атеросклероза и ожирения. К тому же мясные супы содержат пурины, провоцирующие образование камней в почках. При подагре наваристые щи, борщ, солянка, хаш строго-настрого запрещены. Если же проблем со здоровьем нет, можно себя побаловать таким супом, но лишь изредка.

Очевидный выбор

Идеальный суп должен содержать легкоусвояемый белок, минимум жиров (лучше полиненасыщенных жирных кислот), а также пищевые волокна — для хорошей работы кишечника.

Каковы оптимальные ингредиенты?

Рыба, белое мясо птицы (без кожи), бобовые — источники белка. Рыба — отличный выбор. Она содержит все незаменимые аминокислоты, а её нежирные виды позволяют приготовить лёгкое, но в то же время питательное блюдо, например уху с минтаем или треской. В 100 г сырого минтая — примерно 16 г белка при калорийности 70 ккал.

Некрахмалистые овощи обеспечивают организм витаминами и пищевыми волокнами, которые помогают дольше сохранять чувство сытости.

Крупы и небольшое количество картофеля — поставщики углеводов, обеспечивающих организм энергией. Крупы придают супам густую, вязкую структуру, что полезно для слизистой.

С приближением зимы старайтесь чаще готовить супы. Экспериментируйте с сочетаниями полезных продуктов: добавляйте к овощам бобовые, чередуйте виды рыбы, пробуйте новые специи. Тогда рацион станет разнообразным и сбалансированным.

Рыжая парочка

Тыква хороша для супа-пюре: она богата бета-каротином, из которого организм получает витамин А, необходимый для нормального зрения и работы иммунной системы. А вот белка в ней немного, поэтому стоит добавить красную чечевицу. Развариваясь, она делает суп густым без большого количества сливок, а заодно добавляет растительный белок и пищевые волокна. Если тыкву предварительно запечь, вкус получится насыщеннее. Дополнить суп можно куркумой, паприкой или небольшим количеством имбиря.

Суп с тыквой и чечевицей

Ингредиенты: 250 г мякоти тыквы, 1 луковица, 1 морковь, 1 помидор, 2 ст. л. растительного масла, 200 г чечевицы, 2 зубчика чеснока, 1 ч. л. куркумы, зелень, соль.

Способ приготовления

Тыкву нарежьте средними кубиками, лук, морковь и помидор — мелкими (с томатов снимите кожицу, ошпарив их кипятком). Разогрейте растительное масло в кастрюле и тушите овощи на медленном огне до полуготовности. Влейте 1,5 л воды (или бульона), всыпьте чечевицу и варите, пока бобы не станут мягкими. Добавьте пропущенный через пресс чеснок, куркуму, посолите. При желании взбейте суп блендером, посыпьте рубленой зеленью и подавайте.

Первое с характером

Вполне можно приготовить сытный суп без мяса. Бобовые обеспечат его растительным белком и пищевыми волокнами, а помидоры добавят ликопин, обладающий антиоксидантными и даже антиканцерогенными свойствами. Чеснок, базилик и паприка помогут сделать вкус ярче.

Томатный суп с фасолью

Ингредиенты: 1 луковица, 1 морковь, 2 ст. л. оливкового масла, 800 г измельчённых томатов в собственном соку, 400 г консервированной белой фасоли, специи по вкусу, зелень, соль.

Способ приготовления

Лук мелко нарежьте, морковь натрите на крупной тёрке. Разогрейте оливковое масло в сковороде и обжаривайте овощи, помешивая, 5–6 минут. Выложите томаты в кастрюлю и доведите до кипения. Добавьте содержимое банки с фасолью и зажарку. Влейте 1,5 л воды и варите суп 10 минут. Приправьте специями, посолите, добавьте рубленую зелень и подавайте.

Сама нежность

Если хочется первого с более нежной текстурой, попробуйте суп из горбуши с картофелем и небольшим количеством сливок. В 100 г этой рыбы — около 21 г белка. Горбуша содержит также омега-3 жирные кислоты, необходимые для нормальной работы сердца и сосудов. Сливки смягчат вкус бульона. Чтобы рыба не получилась сухой, добавляйте её, когда картофель уже почти сварился.

Картофельный суп с горбушей

Ингредиенты: 200 г картофеля, 1 луковица, 1 морковь, 20 г сливочного масла, 100 мл сливок (15%), 250 г филе горбуши, специи по вкусу, зелень, соль.

Способ приготовления