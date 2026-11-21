Врач-диетолог, нутрициолог Софья Кованова в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказала, сколько хлеба можно есть в день без вреда для здоровья.

По словам специалиста, определяющими факторами при выборе хлеба являются его состав, количество клетчатки, размер порции и общая калорийность блюда.

«Сам по себе хлеб не делает питание плохим. Вопрос — сколько было съедено и с чем», — подчеркнула Кованова.

Она привела рейтинг видов хлеба по нутриентному составу.

«Если по нутриентному составу рассматривать, то победитель из всех видов хлеба — 1-е место — цельнозерновой, 2-е место — хлеб с отрубями, 3-е место — хлеб с семенами, 4-е место — ржаной, 5-е место — бородинский», — сказала диетолог.

Отвечая на вопрос о суточной норме, Кованова дала чёткую рекомендацию.

«Норма — цельнозерновой хлеб с содержанием клетчатки от 6 граммов на 100 граммов — это два кусочка в день», — подытожила диетолог.

Ранее Кованова рассказала, как есть хлеб без вреда для здоровья.