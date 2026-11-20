Замена сахара медом или сахарозаменителями не помогают уберечься от диабета. Об этом в своем Telegram-канале написал врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов.

Несмотря на распространенный совет выбирать натуральные подсластители, мед может оказаться не лучше обычного сахара.

Главное значение имеет не столько вид подсластителя, сколько общее количество сладкого в рационе.

«На деле мёд глобально может оказаться даже хуже обычного сахара», — подчеркнул Вялов.

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