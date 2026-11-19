Одним из наиболее удачных вариантов фастфуда является шаурма или ролл с курицей, овощами и небольшим количеством соуса, особенно если мясо не жарится во фритюре. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач восстановительной медицины, невролог Алексей Маматов.

В число удачных вариантов фастфуда также входит бургер с мясом или птицей, овощами и без двойной порции сыра и соуса. Отказ от дополнительного соуса и газировки уменьшит количество сахара, соли и калорий.

Картофель фри специалист не считает обязательным дополнением, так как при жарке во фритюре он впитывает масло, а крупная порция заметно увеличивает калорийность всего заказа. Более легким дополнением могут стать овощной салат, свежие овощи или запеченный картофель. В качестве напитка лучше выбирать воду, поскольку газировка, молочные коктейли и сладкий чай содержат много свободных сахаров, а жидкие калории насыщают хуже обычной еды.

Отдельно врач посоветовал следить за размером порции, ведь комбо с большой картошкой, двойным бургером, соусами и сладким напитком может содержать в несколько раз больше калорий, соли и насыщенных жиров, чем небольшое основное блюдо с овощами. По его словам, достаточно убрать один-два лишних компонента, сохранив блюдо с белком и овощами. При этом даже относительно сбалансированный фастфуд не должен вытеснять обычную пищу, а в рационе должны оставаться овощи, фрукты, цельные крупы, бобовые и рыба, которые дают клетчатку, витамины и минералы.

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