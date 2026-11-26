Врач Сергей Вялов рассказал об оптимальном количестве шагов в день, при котором ходьба приносит пользу организму.

«Сколько шагов в день нужно, чтобы ходьба работала на здоровье? По современным исследованиям, минимальная планка — 7000 шагов», — написал в Max Сергей Вялов.

По словам специалиста, 10 000 шагов в день и более является приятным бонусом. Однако это не обязательное условие.

Ранее кардиолог Аурелио Рохас рассказал, что японская ходьба является простым и эффективным упражнением для защиты сердца от различных заболеваний.