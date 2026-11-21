В куске сала скрывается гораздо больше интересного, чем кажется на первый взгляд. Об этом в своем Telegram-канале заявил врач, кандидат медицинских наук Александр Шишонин и перечислил пять интересных свойств данного продукта.

«У сала есть особенности, о которых редко задумываются, когда кладут его на хлеб. И некоторые из них могут заметно изменить ваше представление о привычном продукте», – отметил врач.

Сало полезно при лечении онкологии, так как содержащийся в нем жир позволяет разгружать печень от желчи, через которую выводятся токсины. Доктор пояснил, что химиотерапия, лучевые и операционные нагрузки приводят к интоксикации организма. С помощью сала эти токсины можно вывести из организма. Также с желчью выходит холестерин.

«Мясные прожилки сала стимулируют поджелудочную железу. Печень через свой панкреотический сок выводит токсины. Но для этого ей нужен белок, который есть в мышечном волокне. Оно содержится в прожилках сала», – рассказал специалист.

По словам Шишонина, сало помогает при запорах. Но есть его надо с хлебом и горчицей.

«Кишечник в этом случае получает все необходимые вещества для своей перистальтики», – пояснил врач.

Сало также помогает бороться со слабостью, так как в нем много жиров. Шишонин назвал сало источником животного жира, необходимого для формирования мозга. Оно также улучшает кровообращение мозга.

«Сало дает нам много холестерина, который всасывается в кровь и блокирует синтез холестерина в печени. Не надо статины пить, надо просто сало есть. Сало улучшает состояние мышц за счет белка. Сало также идеальный продукт для нормализации липидного профиля», – заключил доктор.

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