В подмосковном Красногорске попытка рыбака вылечить рану на руке подорожником закончилась омертвением тканей и экстренной операцией.

По информации регионального минздрава, мужчина поранил руку рыболовным крючком на рыбалке. Промыв рану, рыбак приложил к ней подорожник. Через несколько дней рана загноилась, начался отек кисти и предплечья, кожа на них посинела.

Рыбак был госпитализирован в Красногорскую больницу, где ему диагностировали гнилостно-некротическую флегмону – это гнойное воспаление мягких тканей, сопровождающееся их омертвением, которое зачастую быстро развивается и может угрожать жизни.

Пациенту потребовалась экстренная операция, в ходе которой омертвевшие ткани были удалены. Сообщается, что ситуацию удалось взять под контроль лишь на шестые сутки, после еще двух хирургических вмешательств.

Врачи смогли сохранить чувствительность и подвижность кисти мужчины.

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