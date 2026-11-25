В Кемеровской области врачам удалось спасти 10-летнего мальчика, который перенес клиническую смерть из-за проблем с сердцем, сообщил глава минздрава Андрей Тарасов в своем канале в мессенджере «Макс».

По его словам, мальчик был доставлен в Кемерово вертолетом из Тувы для лечения в Научно-исследовательском институте комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний.

«Еще до прилета в Кемерово на фоне тяжелых нарушений ритма сердца, мальчик перенес клиническую смерть. В НИИ КПССЗ ему успешно провели имплантацию кардиовертера-дефибриллятора», - написал министр.

Он сообщил о прохождении мальчиком лечения в отделении анестезиологии-реанимации.

Ранее стало известно о спасении кузбасскими врачами мужчины, которого пронзил метровый штырь.