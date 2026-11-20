Ненастный вечер становится гораздо приятнее, если по квартире разливается аромат свежей выпечки. Булочки — нужно долго вымешивать, пироги — раскатывать и делать начинку, а вот печенье — пожалуй, самый быстрый и наименее трудозатратный вариант. Для ноябрьского вечера после работы — оптимально. Делимся интересными, но простыми рецептами домашнего печенья, которое легко приготовить к вечернему чаю в будний (да и в выходной тоже) день.

Разогреваем духовку до 180 градусов, противень застилаем пергаментом, пока греется духовой шкаф — делаем тесто. Погнали!

Банановое овсяное печенье

2 спелых банана

130 г овсяных хлопьев

1 яйцо

2–3 ст. л. муки

щепотка корицы

Шаг 1. Разомните бананы вилкой, взбейте вместе с яйцом той же вилкой.

Шаг 2. Смешайте массу с хлопьями и оставьте на 10 минут. Потом добавьте муку, чтобы получилась масса, которая будет держать форму.

Шаг 3. Выложите массу ложкой на противень и приплюсните до толщины около 1 см.

Шаг 4. Выпекайте 15–20 минут при 180 градусах, пока края не подрумянятся. Печенье останется мягким внутри.

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Печенье с кусочками шоколада

100 г мягкого сливочного масла

100 г сахара

1 яйцо

1 стакан муки

0,5 ч. л. разрыхлителя

90 г шоколада

щепотка соли

Шаг 1. Разотрите масло с сахаром, вмешайте яйцо, затем муку, разрыхлитель и соль.

Шаг 2. Шоколад нарубите и добавьте в тесто.

Шаг 3. Выложите тесто столовой ложкой, оставляя между порциями около 5 см.

Шаг 4. Выпекайте 10–12 минут при 180 градусах: края должны схватиться, а середина — остаться мягкой. Дайте печенью постоять на противне 5 минут.

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Лимонное печенье

100 г мягкого сливочного масла

85 г сахара

1 яйцо

цедра 1 лимона

1–2 ст. л. лимонного сока

210 г муки

½ ч. л. разрыхлителя

Шаг 1. Разотрите сахар с цедрой, затем добавьте масло, яйцо и лимонный сок.

Шаг 2. Вмешайте муку с разрыхлителем и уберите тесто в холодильник на 20 минут.

Шаг 3. Скатайте шарики, слегка приплюсните и выпекайте 12–15 минут при 175 градусах, пока края не станут слегка золотистыми.

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Апельсиновое печенье с маком

100 г мягкого сливочного масла

80 г сахара

1 яйцо

цедра 1 апельсина

1–2 ст. л. апельсинового сока

2 ст. л. мака

220 г муки

½ ч. л. разрыхлителя

Шаг 1. Разотрите масло с сахаром и цедрой.

Шаг 2. Добавьте яйцо, сок и мак, затем вмешайте муку с разрыхлителем.

Шаг 3. Охладите тесто 20 минут.

Шаг 4. Скатайте шарики, приплюсните их до толщины около 1 см и выпекайте 12–15 минут.

Творожные «гусиные лапки»

200 г творога

100 г холодного сливочного масла

190–210 г муки

½ ч. л. разрыхлителя

70 г сахара для обсыпки

Шаг 1. Перетрите масло с 190 г муки и разрыхлителем в крошку.

Шаг 2. Добавьте творог и быстро соберите тестo. Если оно сильно липнет, понемногу подсыпьте оставшуюся муку.

Шаг 3. Охладите 30 минут, раскатайте до толщины 3–4 мм и вырежьте кружки стаканом.

Шаг 4. Обмакните кружок одной стороной в сахар, заверните пополам сахаром внутрь, обмакните одну сторону полукруга и снова сложите сахаром внутрь.

Шаг 5. Обмакните верх в сахар и выпекайте 18–22 минуты.

Хрустящее имбирное печенье

100 г мягкого сливочного масла

90 г сахара

1 яйцо

230 г муки

2 ч. л. молотого имбиря

1 ч. л. корицы

½ ч. л. разрыхлителя

щепотка соли

Шаг 1. Разотрите масло с сахаром, добавьте яйцо.

Шаг 2. Вмешайте муку, специи, разрыхлитель и соль.

Шаг 3. Охладите тесто 30 минут, тонко раскатайте до 2–3 мм и вырежьте печенье.

Шаг 4. Выпекайте 9–12 минут при 175 градусах до золотистых краёв. Для хруста дайте печенью полностью остыть на решетке.

Яблочное печенье

1 крупное яблоко

80 г мягкого сливочного масла

80 г сахара

1 яйцо

210 г муки

1 ч. л. разрыхлителя

корица

Шаг 1. Разотрите масло с сахаром, добавьте яйцо, затем муку, разрыхлитель и корицу.

Шаг 2. Нарежьте яблоко мелкими кубиками и вмешайте в тесто.

Шаг 3. Выложите ложкой небольшие горки на противень.

Шаг 4. Выпекайте 15–18 минут, пока верх слегка не подрумянится.

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Тонкое кунжутное печенье

100 г кунжута

1 яйцо

65 г сахара

25 г растопленного сливочного масла

40 г муки

щепотка соли

Шаг 1. Перемешайте яйцо с сахаром и солью. Добавьте остывшее масло, муку и кунжут.

Шаг 2. Выложите тесто чайной ложкой на противень с промежутками около 5 см и размажьте каждую порцию в тонкий кружок.

Шаг 3. Выпекайте 9–12 минут при 175 градусах до золотистого цвета.

Шаг 4. Снимайте с пергамента после остывания: горячее печенье легко ломается.

Сметанное печенье

100 г мягкого сливочного масла

100 г сметаны

50 г сахара в тесто

2 ст. л. сахара для посыпки

250 г муки

1 ч. л. разрыхлителя

соль

Шаг 1. Разотрите масло с сахаром, добавьте сметану.

Шаг 2. Вмешайте муку, разрыхлитель и соль.

Шаг 3. Охладите тесто 20 минут, раскатайте до толщины 7–8 мм и вырежьте кружки.

Шаг 4. Слегка смажьте верх водой и обмакните в сахар. Выпекайте 13–16 минут, пока низ и края слегка не подрумянятся.

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Сырное печенье с паприкой

150 г муки

90 г холодного сливочного масла

100 г мелко натёртого твёрдого сыра

1 желток

½–1 ч. л. сладкой паприки

соль — по вкусу

Шаг 1. Перетрите муку с маслом и паприкой в крошку.

Шаг 2. Добавьте сыр и желток, соберите тесто в ком. Если оно рассыпается и не собирается, добавьте 1–2 ч. л. холодной воды.

Шаг 3. Охладите 20 минут.

Шаг 4. Раскатайте до толщины 5–6 мм и нарежьте палочками или квадратиками.

Шаг 5. Выпекайте 12–16 минут до золотистых краёв.