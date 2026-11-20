Ненастный вечер становится гораздо приятнее, если по квартире разливается аромат свежей выпечки. Булочки — нужно долго вымешивать, пироги — раскатывать и делать начинку, а вот печенье — пожалуй, самый быстрый и наименее трудозатратный вариант. Для ноябрьского вечера после работы — оптимально. Делимся интересными, но простыми рецептами домашнего печенья, которое легко приготовить к вечернему чаю в будний (да и в выходной тоже) день.
Разогреваем духовку до 180 градусов, противень застилаем пергаментом, пока греется духовой шкаф — делаем тесто. Погнали!
Банановое овсяное печенье
- 2 спелых банана
- 130 г овсяных хлопьев
- 1 яйцо
- 2–3 ст. л. муки
- щепотка корицы
Шаг 1. Разомните бананы вилкой, взбейте вместе с яйцом той же вилкой.
Шаг 2. Смешайте массу с хлопьями и оставьте на 10 минут. Потом добавьте муку, чтобы получилась масса, которая будет держать форму.
Шаг 3. Выложите массу ложкой на противень и приплюсните до толщины около 1 см.
Шаг 4. Выпекайте 15–20 минут при 180 градусах, пока края не подрумянятся. Печенье останется мягким внутри.
Печенье с кусочками шоколада
- 100 г мягкого сливочного масла
- 100 г сахара
- 1 яйцо
- 1 стакан муки
- 0,5 ч. л. разрыхлителя
- 90 г шоколада
- щепотка соли
Шаг 1. Разотрите масло с сахаром, вмешайте яйцо, затем муку, разрыхлитель и соль.
Шаг 2. Шоколад нарубите и добавьте в тесто.
Шаг 3. Выложите тесто столовой ложкой, оставляя между порциями около 5 см.
Шаг 4. Выпекайте 10–12 минут при 180 градусах: края должны схватиться, а середина — остаться мягкой. Дайте печенью постоять на противне 5 минут.
Лимонное печенье
- 100 г мягкого сливочного масла
- 85 г сахара
- 1 яйцо
- цедра 1 лимона
- 1–2 ст. л. лимонного сока
- 210 г муки
- ½ ч. л. разрыхлителя
Шаг 1. Разотрите сахар с цедрой, затем добавьте масло, яйцо и лимонный сок.
Шаг 2. Вмешайте муку с разрыхлителем и уберите тесто в холодильник на 20 минут.
Шаг 3. Скатайте шарики, слегка приплюсните и выпекайте 12–15 минут при 175 градусах, пока края не станут слегка золотистыми.
Апельсиновое печенье с маком
- 100 г мягкого сливочного масла
- 80 г сахара
- 1 яйцо
- цедра 1 апельсина
- 1–2 ст. л. апельсинового сока
- 2 ст. л. мака
- 220 г муки
- ½ ч. л. разрыхлителя
Шаг 1. Разотрите масло с сахаром и цедрой.
Шаг 2. Добавьте яйцо, сок и мак, затем вмешайте муку с разрыхлителем.
Шаг 3. Охладите тесто 20 минут.
Шаг 4. Скатайте шарики, приплюсните их до толщины около 1 см и выпекайте 12–15 минут.
Творожные «гусиные лапки»
- 200 г творога
- 100 г холодного сливочного масла
- 190–210 г муки
- ½ ч. л. разрыхлителя
- 70 г сахара для обсыпки
Шаг 1. Перетрите масло с 190 г муки и разрыхлителем в крошку.
Шаг 2. Добавьте творог и быстро соберите тестo. Если оно сильно липнет, понемногу подсыпьте оставшуюся муку.
Шаг 3. Охладите 30 минут, раскатайте до толщины 3–4 мм и вырежьте кружки стаканом.
Шаг 4. Обмакните кружок одной стороной в сахар, заверните пополам сахаром внутрь, обмакните одну сторону полукруга и снова сложите сахаром внутрь.
Шаг 5. Обмакните верх в сахар и выпекайте 18–22 минуты.
Хрустящее имбирное печенье
- 100 г мягкого сливочного масла
- 90 г сахара
- 1 яйцо
- 230 г муки
- 2 ч. л. молотого имбиря
- 1 ч. л. корицы
- ½ ч. л. разрыхлителя
- щепотка соли
Шаг 1. Разотрите масло с сахаром, добавьте яйцо.
Шаг 2. Вмешайте муку, специи, разрыхлитель и соль.
Шаг 3. Охладите тесто 30 минут, тонко раскатайте до 2–3 мм и вырежьте печенье.
Шаг 4. Выпекайте 9–12 минут при 175 градусах до золотистых краёв. Для хруста дайте печенью полностью остыть на решетке.
Яблочное печенье
- 1 крупное яблоко
- 80 г мягкого сливочного масла
- 80 г сахара
- 1 яйцо
- 210 г муки
- 1 ч. л. разрыхлителя
- корица
Шаг 1. Разотрите масло с сахаром, добавьте яйцо, затем муку, разрыхлитель и корицу.
Шаг 2. Нарежьте яблоко мелкими кубиками и вмешайте в тесто.
Шаг 3. Выложите ложкой небольшие горки на противень.
Шаг 4. Выпекайте 15–18 минут, пока верх слегка не подрумянится.
Тонкое кунжутное печенье
- 100 г кунжута
- 1 яйцо
- 65 г сахара
- 25 г растопленного сливочного масла
- 40 г муки
- щепотка соли
Шаг 1. Перемешайте яйцо с сахаром и солью. Добавьте остывшее масло, муку и кунжут.
Шаг 2. Выложите тесто чайной ложкой на противень с промежутками около 5 см и размажьте каждую порцию в тонкий кружок.
Шаг 3. Выпекайте 9–12 минут при 175 градусах до золотистого цвета.
Шаг 4. Снимайте с пергамента после остывания: горячее печенье легко ломается.
Сметанное печенье
- 100 г мягкого сливочного масла
- 100 г сметаны
- 50 г сахара в тесто
- 2 ст. л. сахара для посыпки
- 250 г муки
- 1 ч. л. разрыхлителя
- соль
Шаг 1. Разотрите масло с сахаром, добавьте сметану.
Шаг 2. Вмешайте муку, разрыхлитель и соль.
Шаг 3. Охладите тесто 20 минут, раскатайте до толщины 7–8 мм и вырежьте кружки.
Шаг 4. Слегка смажьте верх водой и обмакните в сахар. Выпекайте 13–16 минут, пока низ и края слегка не подрумянятся.
Сырное печенье с паприкой
- 150 г муки
- 90 г холодного сливочного масла
- 100 г мелко натёртого твёрдого сыра
- 1 желток
- ½–1 ч. л. сладкой паприки
- соль — по вкусу
Шаг 1. Перетрите муку с маслом и паприкой в крошку.
Шаг 2. Добавьте сыр и желток, соберите тесто в ком. Если оно рассыпается и не собирается, добавьте 1–2 ч. л. холодной воды.
Шаг 3. Охладите 20 минут.
Шаг 4. Раскатайте до толщины 5–6 мм и нарежьте палочками или квадратиками.
Шаг 5. Выпекайте 12–16 минут до золотистых краёв.