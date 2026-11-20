Простые и привычные с детства крупы в сочетании с мясом, дичью и лесными грибами раскрываются по-новому, превращая обычный обед в настоящее ресторанное застолье.
Рассказывает бренд-шеф и телеведущий Денис Богославский.
Перловка по-боярски
Ингредиенты
- Перловка — 250 г
- Говяжьи щёчки — 450 г
- Белые грибы — 150 г
- Лук — 150 г
- Мясной бульон — 850 мл
- Сливочное масло — 40 г
- Чеснок, соль, чёрный перец — по вкусу
Приготовление
1. Щёчки предварительно обжарить и потушить до мягкости.
2. Перловку замочить, соединить с мясом, обжаренными грибами, луком и бульоном.
3. Томить под крышкой при 160°C около 1,5–2 часов, пока крупа не станет мягкой.
Полба с куриными потрошками
Ингредиенты
- Полба — 250 г
- Куриные сердечки — 250 г
- Желудочки — 200 г
- Лук — 200 г
- Сметана — 100 г
- Куриный бульон — 850 мл
- Топлёное масло — 40 г
- Тимьян — 4 г
Приготовление
1. Желудочки заранее отварить до мягкости.
2. Сердечки обжарить с луком.
3. Соединить с замоченной полбой, желудочками и бульоном, томить под крышкой при 160°C примерно 1,5–2 часа.
4. В конце вмешать сметану.
Пшено с хрустящими шкварками
Ингредиенты
- Пшено — 250 г
- Репчатый лук — 300 г
- Свиная грудинка — 200 г
- Мясной бульон — 650 мл
- Сливочное масло — 30 г
- Соль, перец — по вкусу
Приготовление
1. Пшено тщательно промыть и ошпарить кипятком.
2. Лук запечь до золотистого цвета, грудинку вытопить до хрустящих шкварок.
3. Пшено соединить с луком и бульоном, томить при 160°C под крышкой 45–55 минут.
Гречка со свиными рёбрышками
Ингредиенты
- Гречка — 250 г
- Свиные рёбра — 600 г
- Лук — 150 г
- Морковь — 100 г
- Чеснок — 1 головка
- Мясной бульон — 550 мл
- Горчица — 20 г
Приготовление
1. Рёбра обжарить, смазать горчицей и томить под крышкой с небольшим количеством бульона при 150°C около 2 часов.
2. Затем добавить гречку, овощи и оставшийся горячий бульон.
3. Готовить ещё 35–45 минут.
Ячневая каша с уткой
Ингредиенты
- Ячневая крупа — 250 г
- Утиные ножки — 2 шт.
- Корень сельдерея — 150 г
- Морковь — 100 г
- Лук — 150 г
- Бульон — 750 мл
- Соль, перец — по вкусу
Приготовление
1. Утиные ножки предварительно запечь до мягкости.
2. Вытопленный утиный жир использовать для обжаривания овощей.
3. Добавить ячневую крупу и горячий бульон, готовить под крышкой при 160°C около часа.
4. Мясо утки разобрать и вмешать в готовую кашу.
Перловка с печёной тыквой
Ингредиенты
- Перловка — 250 г
- Тыква — 350 г
- Лук — 200 г
- Овощной бульон — 800 мл
- Сливочное масло — 50 г
- Ржаной хлеб — 60 г
- Соль — по вкусу
Приготовление
1. Тыкву отдельно запечь до карамелизации.
2. Замоченную перловку соединить с обжаренным луком, горячим бульоном и половиной тыквы.
3. Томить при 160°C 1,5–2 часа.
Гречка с тремя видами грибов
Ингредиенты
- Гречка — 250 г
- Шампиньоны — 150 г
- Вешенки — 150 г
- Сушёные белые грибы — 20 г
- Лук — 200 г
- Грибной отвар — 550 мл
- Топлёное масло — 50 г
Приготовление
1. Сушёные грибы размочить, настой процедить.
2. Свежие грибы обжарить до румяной корочки.
3. Соединить с гречкой, луком, белыми грибами и горячим грибным отваром.
4. Томить при 160°C под крышкой 40–50 минут.
Полба с лисичками
Ингредиенты
- Полба — 250 г
- Лисички — 300 г
- Лук — 150 г
- Сметана — 150 г
- Овощной бульон — 800 мл
- Сливочное масло — 40 г
- Зелёный лук — 10 г
Приготовление
1. Полбу замочить, соединить с бульоном и луком.
2. Томить при 160°C примерно 1,5–2 часа.
3. Лисички отдельно обжарить, добавить в кашу ближе к готовности вместе со сметаной.
Овсяная каша с грибами
Ингредиенты
- Овсяная крупа — 250 г
- Морковь — 150 г
- Корень сельдерея — 150 г
- Грибы — 200 г
- Лук — 100 г
- Овощной бульон — 900 мл
- Сливочное масло — 40 г
Приготовление
1. Цельный овёс замочить на ночь.
2. Овощи нарезать крупным кубиком, запечь до золотистого цвета.
3. Крупу соединить с обжаренными грибами и бульоном, томить под крышкой при 150—160°C 2–3 часа, затем добавить печёные овощи.
Пшено с томлёной квашеной капустой и грибами
Ингредиенты
- Пшено — 250 г
- Квашеная капуста — 250 г
- Шампиньоны — 200 г
- Лук — 150 г
- Овощной бульон — 650 мл
- Растительное масло — 40 мл
- Тмин — по вкусу
Приготовление
1. Капусту отжать и предварительно запечь под крышкой до мягкости.
2. Лук и грибы обжарить.
3. Смешать с промытым пшеном, капустой и бульоном, томить при
160°C 45–55 минут.
Пять правил идеальной томлёной каши
1. Обжарка перед томлением. Лук, грибы и мясо лучше предварительно подрумянить: духовка не всегда способна дать такой же насыщенный вкус при приготовлении под крышкой.
2. Правильная жидкость. Для несладких каш использовать мясной, грибной или овощной бульон вместо обычной воды.
3. Толстостенная посуда. Чугун, жаропрочная керамика или тяжёлая форма с плотной крышкой позволяют приблизиться к эффекту остывающей русской печи.
4. Крупы требуют разного подхода. Перловку, полбу и цельный овёс желательно замачивать. Гречку и пшено можно готовить значительно быстрее. Количество жидкости корректировать по сорту крупы и посуде.
5. Контраст текстур. Вкусную томлёную кашу можно сделать ещё интереснее за счёт хрустящих шкварок, ржаной крошки, запечённых овощей или свежей зелени.