Ингредиенты

Приготовление

1. Капусту отжать и предварительно запечь под крышкой до мягкости.

2. Лук и грибы обжарить.

3. Смешать с промытым пшеном, капустой и бульоном, томить при

160°C 45–55 минут.

1. Обжарка перед томлением. Лук, грибы и мясо лучше предварительно подрумянить: духовка не всегда способна дать такой же насыщенный вкус при приготовлении под крышкой.

2. Правильная жидкость. Для несладких каш использовать мясной, грибной или овощной бульон вместо обычной воды.

3. Толстостенная посуда. Чугун, жаропрочная керамика или тяжёлая форма с плотной крышкой позволяют приблизиться к эффекту остывающей русской печи.

4. Крупы требуют разного подхода. Перловку, полбу и цельный овёс желательно замачивать. Гречку и пшено можно готовить значительно быстрее. Количество жидкости корректировать по сорту крупы и посуде.

5. Контраст текстур. Вкусную томлёную кашу можно сделать ещё интереснее за счёт хрустящих шкварок, ржаной крошки, запечённых овощей или свежей зелени.