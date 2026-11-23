Вопрос сохранности загородного дома и земли при финансовых трудностях волнует многих владельцев недвижимости, ведь вокруг процедуры списания долгов ходит немало мифов. О том, в каких случаях дачу действительно могут продать на торгах, спасает ли участок покупка на материнский капитал и как делят загородный дом, купленный в браке или в ипотеку, aif.ru рассказала специалист по банкротству физических лиц и реструктуризации долгов гражданина Наталия Потапова.

Что такое конкурсная масса и что в нее входит

Могут ли продать дачу за долги владельца? От чего зависит, попадут ли участок и дом в конкурсную массу? Сразу могу ответить, что могут. Но в каждом деле есть свои нюансы — давайте обо всем по порядку. Что такое конкурсная масса? Конкурсная масса как понятие встречается в процедуре банкротства и определяется как все имущество должника. Должником может быть как юридическое лицо, так и физическое. Мы сейчас имеем в виду именно банкротство физического лица.

Итак, в конкурсную массу должника может входить все имущество, которое можно реализовать (продать) для погашения долгов перед кредиторами согласно Закону о банкротстве. Сюда могут входить квартира, дом, автомобиль, земельный участок, предметы роскоши — например, коллекционные картины, антиквариат, драгоценности, даже оружие и другое имущество.

А что не может попасть в конкурсную массу, что защищено законом? Это личные вещи, мебель, бытовая техника, необходимые для достойной жизни должника, рабочие инструменты не дороже десяти тысяч рублей. То есть, если вы фотограф и ваш фотоаппарат стоит более десяти тысяч, он может быть включен в конкурсную массу. Также не может быть включено в конкурсную массу единственное жилье. С 2026 года из конкурсной массы исключен земельный участок, который выдан государством многодетной семье, а также может быть исключен автомобиль, если у вас многодетная семья, — это направлено на усиление социальной поддержки многодетных семей. Исключается из конкурсной массы прожиточный минимум на должника и на его несовершеннолетних детей (иждивенцев).

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В каких случаях дачу заберут за долги

Так в каких случаях дачу включают в конкурсную массу? Если, например, у вас есть единственное жилье — квартира, то дача, а именно дом, расположенный на участке, включается в конкурсную массу. Но при этом обязательно надо учитывать, что в конкурсную массу войдет не только дом, но и земельный участок под ним. Однако надо обратить внимание, что дом с участком также можно признать единственным пригодным жильем для должника и его семьи. Сейчас закон позволяет оформить постоянную регистрацию на даче и признать ее единственным жильем.

Итак, с того момента, когда владельца дачи объявляют банкротом, финансовый управляющий проводит мероприятия по поиску имущества и пополнению конкурсной массы. Если у должника имеется единственное жилье, но также есть дом с участком, финансовый управляющий может включить в конкурсную массу либо квартиру, либо дом — все зависит от многих факторов: местонахождения, преимущественного проживания должника и членов его семьи, стоимости имущества.

Дача в браке и материнский капитал: спасут ли они от продажи

А теперь о ситуации, когда дача приобретена в браке: такое имущество имеет статус совместно нажитого. И если банкротом признан один из супругов, имущество, приобретенное в браке, также будет включено в конкурсную массу. Дача будет продана с торгов как целый объект с выплатой пятидесятипроцентной компенсации второму супругу. Раньше на реализацию шла только доля, принадлежащая супругу-банкроту, но сейчас практика диктует, что объект реализуется полностью, так как доля в чужом доме за городом никому не нужна и получается, что должник остается с имуществом, а права кредитора нарушены.

Также наивно полагать, что если дом с участком приобретены за счет материнского капитала, то имущество будет иметь исполнительский иммунитет. Оно все равно будет включено в конкурсную массу и реализовано с торгов с последующей компенсацией детям и второму супругу пропорционально их долям.

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Что будет с ипотечной или залоговой дачей

Другая история, если дом с участком куплены в ипотеку или заложены под потребительский кредит. В случае возникновения задолженности перед банком, который выдал кредит, заложенное имущество может быть реализовано через приставов, а если владелец признан банкротом — продано с торгов в процедуре банкротства, даже если остаток суммы небольшой. Средства от продажи в размере восьмидесяти процентов уйдут залогодержателю.

Частый вопрос: почему, когда один из супругов признан банкротом, дача, купленная в браке в ипотеку, подлежит реализации с торгов, даже если она записана на одного из супругов и ипотечный кредит оплачивается в срок? По закону имущество, купленное в браке в кредит, является совместно нажитым, и банки автоматически включают супругов в качестве созаемщиков. Если один из супругов объявляет себя банкротом, для банка-залогодержателя этот факт означает наступление негативных последствий: он включается в реестр требований как залоговый кредитор и требует реализации имущества с торгов, даже если нет просрочки по кредиту.

Не пытайтесь перед процедурой банкротства скрыть имущество: все сделки могут быть оспорены, а должник признан недобросовестным, и тогда долги не спишут. Прежде чем идти в процедуру банкротства, всегда нужно проконсультироваться со специалистом — и не бегите в компании, которые дают стопроцентную гарантию списания задолженности и сохранения имущества.