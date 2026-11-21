Почему комнатные цитрусовые сбрасывают листья зимой и как этого избежать?
С наступлением холодов цитрусовые деревья могут отреагировать пожелтением и опаданием листвы. Причина не всегда в болезни: часто это реакция на резкую смену условий. Чтобы цитрусовое пережило зиму без потерь и весной снова пошло в рост, важно заранее отрегулировать освещение, температуру, влажность и полив.
Почему зимой цитрусовые сбрасывают листья?
Самые частые причины — недостаток солнечного света, резкий переход из сада в тёплую комнату, перепады температуры, сухой воздух от центрального отопления и неправильный полив. Зимой деревьям нужно меньше воды, но если грунт долго остаётся мокрым, это приводит к пожелтению листьев, увяданию и даже корневой гнили. Также листопад может спровоцировать слишком сухой воздух и размещение рядом с радиаторами, воздуховодами или кондиционером.
Сколько света нужно цитрусовым зимой?
Зимой цитрусовым нужно минимум 8–12 часов света в день, и чем больше, тем лучше. Идеальны светлое южное окно, зимний сад или фитолампа. Если естественного света мало, используйте светодиодную фитолампу полного спектра: расположите её над кроной и включайте примерно на 12 часов в день через таймер. При нехватке света листья желтеют, опадают, а рост замедляется.
Какая влажность и температура защитят от опадания листьев?
Цитрусовым вредят не столько прохладные условия, сколько непостоянство и сухой воздух. Центральное отопление сильно сушит воздух, поэтому листву полезно опрыскивать, а горшки меньшего размера можно ставить на влажный поддон с галькой — испарение создаёт более влажный микроклимат. Главное — не размещать растение под потоками горячего воздуха и не допускать резких перепадов температуры.
Как поливать цитрусовые зимой, чтобы не спровоцировать листопад?
Зимой воды нужно гораздо меньше. Поливайте только тогда, когда верхний слой почвы просохнет — проверяйте пальцем или влагомером на глубине 2–3 дюймов. Если почва влажная, подождите пару дней. Для хорошего дренажа приподнимите горшок над подставкой. Не допускайте, чтобы дерево долго стояло в мокром грунте: это ведёт к пожелтению листьев и корневой гнили.
Нужно ли удобрять и обрезать цитрусовые зимой?
Зимой подкормки сильно сокращают или вовсе прекращают: деревья отдыхают. При необходимости можно вносить специальное удобрение для цитрусовых не чаще раза в месяц, но не возвращайтесь к обычному графику до весны. Обрезать можно только мёртвые, повреждённые или больные ветви; сильную формирующую обрезку лучше отложить до поздней зимы или ранней весны, перед появлением новых побегов. Когда дни станут длиннее и появится рост, можно возобновить регулярные подкормки.
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