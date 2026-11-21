С наступлением холодов цитрусовые деревья могут отреагировать пожелтением и опаданием листвы. Причина не всегда в болезни: часто это реакция на резкую смену условий. Чтобы цитрусовое пережило зиму без потерь и весной снова пошло в рост, важно заранее отрегулировать освещение, температуру, влажность и полив.

Почему зимой цитрусовые сбрасывают листья?

Самые частые причины — недостаток солнечного света, резкий переход из сада в тёплую комнату, перепады температуры, сухой воздух от центрального отопления и неправильный полив. Зимой деревьям нужно меньше воды, но если грунт долго остаётся мокрым, это приводит к пожелтению листьев, увяданию и даже корневой гнили. Также листопад может спровоцировать слишком сухой воздух и размещение рядом с радиаторами, воздуховодами или кондиционером. Опыт длиною в жизнь. Как вырастить дома плодоносящий лимон Подробнее

Сколько света нужно цитрусовым зимой?

Зимой цитрусовым нужно минимум 8–12 часов света в день, и чем больше, тем лучше. Идеальны светлое южное окно, зимний сад или фитолампа. Если естественного света мало, используйте светодиодную фитолампу полного спектра: расположите её над кроной и включайте примерно на 12 часов в день через таймер. При нехватке света листья желтеют, опадают, а рост замедляется.

Какая влажность и температура защитят от опадания листьев?

Цитрусовым вредят не столько прохладные условия, сколько непостоянство и сухой воздух. Центральное отопление сильно сушит воздух, поэтому листву полезно опрыскивать, а горшки меньшего размера можно ставить на влажный поддон с галькой — испарение создаёт более влажный микроклимат. Главное — не размещать растение под потоками горячего воздуха и не допускать резких перепадов температуры. Зимний оазис. Как помочь домашним растениям пережить смену сезонов Подробнее

Как поливать цитрусовые зимой, чтобы не спровоцировать листопад?

Зимой воды нужно гораздо меньше. Поливайте только тогда, когда верхний слой почвы просохнет — проверяйте пальцем или влагомером на глубине 2–3 дюймов. Если почва влажная, подождите пару дней. Для хорошего дренажа приподнимите горшок над подставкой. Не допускайте, чтобы дерево долго стояло в мокром грунте: это ведёт к пожелтению листьев и корневой гнили.

Нужно ли удобрять и обрезать цитрусовые зимой?

Зимой подкормки сильно сокращают или вовсе прекращают: деревья отдыхают. При необходимости можно вносить специальное удобрение для цитрусовых не чаще раза в месяц, но не возвращайтесь к обычному графику до весны. Обрезать можно только мёртвые, повреждённые или больные ветви; сильную формирующую обрезку лучше отложить до поздней зимы или ранней весны, перед появлением новых побегов. Когда дни станут длиннее и появится рост, можно возобновить регулярные подкормки.

Источники:

https://www.homesandgardens.com/