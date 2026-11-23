Супруга шоумена Никиты Джигурды Марина Анисина в интервью «360» рассказала, что ее супруга госпитализировали с инфарктом, никаких других страшных диагнозов у него нет.

Женщина рассказала, что после госпитализации супруга ей поступило множество телефонных звонков, а потом в Сети появились сообщения о страшных заболеваниях, которые якобы есть у ее супруга.

«У меня телефон просто разрывается, все звонят. Просто некоторые пишут уже какие-то диагнозы. Это все неправда», — сказала Анисина.

Ранее супруга Джигурды рассказала, что актер почувствовал слабость, приехавшие на скорой врачи диагностировали инфаркт. Несмотря на это, 65-летний артист сумел дойти до автомобиля сам. В больнице врачи диагностировали закупорку артерии сердца.

Позднее сам шоумен обратился к поклонникам после сообщений о срочной госпитализации. Джигурда подтвердил, что перенес обширный инфаркт, из-за которого теперь готовится к операции по удалению тромба.