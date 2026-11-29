Российский рэпер Macan (Андрей Косолапов) представил новую композицию Red Flag после завершения военной службы. Трек появился в социальных сетях артиста в полночь 29 ноября.

В песне Macan затронул темы взросления, денег, отношений и амбиций. В частности, артист признался, что в детстве на него «сильно давила тень отца», а также поразмышлял о любви и пережитых отношениях.

Некоторые строки композиции могут быть связаны с бывшей девушкой рэпера Марией Мотиной. В конце августа она сообщила о расставании с артистом.

28 ноября музыкант завершил службу в Центре специального назначения «Витязь» Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского.

Ранее сообщалось, что песня Олега Газманова «Москва» получила новое звучание.