Таганский районный суд столицы вынес решение о наложении штрафа на радиостанцию «Радио День». Поводом послужила трансляция композиций исполнителей со статусом иноагента, при которой этот статус аудитории не сообщался. Соответствующие сведения зафиксированы в судебном документе.

В постановлении указано: ООО «Радио День» признаётся виновным в административном правонарушении по ч. 2.1 ст. 13.15 КоАП РФ. Данная норма охватывает распространение в СМИ и в их сообщениях и материалах в информационно-телекоммуникационных сетях сведений об иностранных агентах (кроме информации, размещаемой в единых государственных реестрах и государственных информационных системах, предусмотренных законодательством Российской Федерации), а также созданных ими материалов без упоминания статуса иноагента. Назначенное наказание — административный штраф.

Для юридических лиц нарушение по этой статье оборачивается штрафом в диапазоне от 40 тыс. до 50 тыс. рублей. Дополнительно применяется конфискация предмета правонарушения.

Как установил суд, в конце июня 2026 года в эфире прозвучала песня Noize МС* (Иван Алексеев*) — 21 раз. Композиции Лигалайза* (Андрей Меньшиков*), Влади* (Владислав Лешкевич*) и Би 2 (Егор Бортник*) были транслированы по одному разу каждая. При этом о статусе иноагентов слушатели не информировались.

Выявили правонарушение в начале июля сотрудники Роскомнадзора. Основанием стал анализ записи эфира за период с 24 июня по 28 июня.

*Признаны в РФ иноагентами.