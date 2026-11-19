Известная песня народного артиста России Олега Газманова «Москва» получила новое звучание. Об этом певец рассказал «Москве 24» в программе «Интервью».

«Вышел релиз с новой аранжировкой, с новым прочтением моей старой песни "Москва". <...> Называется "Москва 2026"», — сообщил Газманов.

По его словам, композиции около 23 лет, и он давно хотел представить ее по-новому. При этом, как подчеркнул Газманов, ему было важно сохранить прежнюю версию, но создать самостоятельное прочтение. Как считает артист, в итоге это удалось: он рассказал, что проверил реакцию слушателей и молодым людям песня понравилась.

В новой версии появился современный грув и другое звучание хора, пояснил Газманов. Композиция сохранила мощное звучание, но получилась более просветленной.

«Москва изменилась, и песня изменилась», — резюмировал певец.