Рэпер Macan (Андрей Косолапов) завершил прохождение службы в Центре специального назначения «Витязь» Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского.

Встретить артиста приехали друзья и коллеги. По данным РИА Новости, более 15 человек собрались около военной части. Впоследствии рэпер сел в специально привезенный для него автомобиль.

«Все хорошо, спасибо», — ответил музыкант на вопрос, как прошла служба.

Ранее сообщалось, что актер и музыкант Глеб Калюжный завершил срочную военную службу и вернулся домой.