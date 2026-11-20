Американский актер и исполнитель роли пожарного Дэйва в сериале «Друзья» Ларри Пойндекстер погиб в результате ДТП. Журналисты Page Six выяснили подробности произошедшего. Материал перевел aif.ru.

По словам представителя полиции, правоохранители выезжали на место происшествия с участием автомобиля и пешехода в Лос-Анджелесе. Одного человека госпитализировали с серьезными травмами.

«Пешеход находился среди транспортных средств. На месте происшествия никого не задерживали», — добавили в полиции.

Как сообщалось ранее, Ларри Пойндекстер попал в ДТП, когда переходил улицу. Его госпитализировали. Актер скончался в больнице Лос-Анджелеса утром 18 ноября. Это произошло перед операцией и через несколько дней после инцидента. Ларри Пойндекстеру было 66 лет.

Кроме сериала «Друзья» актер также снимался в других лентах. В их числе — «S.W.A.T.», «Санта-Барбара» и «Как я встретил вашу маму». В общей сложности он участвовал в около 200 проектах на телевидении и в кино.