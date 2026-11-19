Американский актёр Ларри Пойндекстер, принявший участие в почти 200 проектах на телевидении и в кино, умер на 67-м году жизни, сообщило издание Deadline.

Его не стало утром 18 ноября. Пойндекстер скончался в больнице, в которую был госпитализирован после ДТП, случившегося 14 ноября. Артист попал под машину, когда переходил дорогу.

Врачам не удалось спасти пациента. Он ушёл из жизни перед операцией, которую ему планировали сделать в связи с переломами рёбер.

Лоуренс Пойндекстер родился 16 декабря 1959 года в городе Далласе в американском штате Техас. Его отцом был театральный дизайнер освещения Эйч Ар Пойндекстер. В качестве актёра он дебютировал в телефильме «Ребёнок четверга» (1983).

Артист получил широкую известность благодаря роли капитана полиции Тома Фуллера в боевике «S.W.A.T.» (2003). Кроме того, его знают по игре в таких сериалах, как «Друзья», «Как я встретил вашу маму» и «Санта-Барбара».

Кроме того, Пойндекстер исполнил роль в четвёртом сезоне сериала «Адвокат Линкольна». В 1990-х годах артист также входил в кантри-группу The High Lonesome в качестве солиста.