Ларри Пойндекстер, известный по «Санта-Барбаре» и боевику «Спецназ», умер утром 18 ноября 2026 года в больнице Лос-Анджелеса. Об этом сообщило издание Deadline, на которое ссылаются Entertainment Weekly и People.

Шел за едой: что известно о смертельном ДТП

Наезд произошёл в районе Студио-Сити, где жил актёр. По данным TV Insider, Пойндекстер переходил улицу по дороге за едой. После ДТП его госпитализировали с переломами рёбер. Операцию назначили на 18 ноября, однако актёр умер до её начала. Официальную причину смерти в опубликованных сообщениях не указали.

Звезда сериалов: чем известен Ларри Пойндекстер

Пойндекстер родился в Далласе в 1959 году. Его отец был театральным художником и лауреатом премии «Тони», а мать, Сью Энн Эрдман, — оперной певицей. Родители познакомились в Dallas Summer Musicals. На этой же сцене Пойндекстер впервые выступил профессионально.

Его первая работа на телевидении относится к 1982 году. Одну из ранних ролей он получил на съёмках телефильма Thursday’s Child, где работал ассистентом. По воспоминаниям Пойндекстера, он принёс документы продюсеру и случайно прервал кастинг. Кастинг-директор спросила, актёр ли он. Через две недели Пойндекстер прошёл пробы на роль в том же фильме.

В 1986 году Пойндекстер сыграл Джастина Мура в 23 эпизодах «Санта-Барбары». В «Днях нашей жизни» у него было две роли. В 1984-м он сыграл Бена Уэлча, а три десятилетия спустя вернулся в сериал в роли священника, отца Луиса. Он также снимался в «Друзьях», «Главном госпитале» и «Морской полиции». В боевике «Спецназ» 2003 года Пойндекстер сыграл капитана Тома Фуллера вместе с Сэмюэлом Л. Джексоном и Колином Фарреллом.

Ларри Пойндекстер. Кадр из фильма «Спецназ»

Музыкальная карьера: от кантри до Бродвея

Пойндекстер пел в группе The High Lonesome, игравшей альтернативное кантри. В 2018 году он выступил исполнительным продюсером бродвейского мюзикла The Cher Show, получившего две премии «Тони» — за главную женскую роль и костюмы. В 2024 году артист дебютировал на нью-йоркской сцене как актёр в спектакле Fatherland.

У Ларри Пойндекстера остались жена, кастинг-директор Кэрол Критцер, и сыновья-близнецы.

Источники:

deadline.com

ew.com

larrypoindexter.net