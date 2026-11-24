Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов умер 23 сентября в возрасте 58 лет. Трагедия произошла в гостинице якутского города Нерюнгри, куда он приехал в качестве члена жюри конкурса «Жемчужина Дальнего Востока».

Перед случившимся Соседов выходил в холл, общался с администратором и курил на улице. Поднимаясь по лестнице, он потерял равновесие и упал.

Первоначально появились сообщения о возможной задержке скорой помощи, однако позже эта информация была опровергнута. Выяснилось, что камеры внутри здания фиксировали время с отставанием на час. Медики прибыли к критику через 12 минут после падения и сразу начали оказывать помощь, после чего вынесли его на носилках к машине. Несмотря на оперативность медиков, спасти Соседова не удалось.

Скорая прибыла крайне быстро

Согласно медицинскому заключению, причиной смерти стали перелом основания черепа и кровоизлияние в мозг (субдуральное кровоизлияние). Травмы были получены в результате падения с лестницы и оказались несовместимы с жизнью. По словам организатора конкурса Виктора Беззубова, экспертиза не выявила иных повреждений, включая тромбы, а саму травму расценили как механическую — от падения.

Ортопед-травматолог Андрей Литвиненко в комментарии aif.ru объяснил, почему даже быстрый приезд скорой не гарантировал спасения. По его словам, норматив прибытия бригады составляет 20 минут, и в данном случае медики уложились в это время. Однако, подчеркнул врач, результат зависел от целого комплекса факторов.

«Может, там уже была травма, несовместимая с жизнью. Врачи тоже не могут сразу по визуальному осмотру определить степень тяжести, тем более, если травма головы закрытая», - сказал он.

Литвиненко также отметил, что при экстренной госпитализации требуется время на постановку диагноза, проведение КТ или МРТ головного мозга и осмотр нейрохирурга.

«Экстренная помощь должна быть оказана в течение часы, срочная — за 2–3 часа… То есть, тут нет четкого алгоритма, как с вкручиванием лампочки. Итог зависит от многих неизвестных», — заключил специалист.

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Версия о курении и головокружении

В связи с тем, что перед падением Соседов курил, возникла версия о том, что именно табак мог спровоцировать головокружение и потерю равновесия. Эту гипотезу в эксклюзивном комментарии aif.ru оценил врач-нарколог и психиатр Василий Шуров.

«Курение может вызвать головокружение, но в процессе, из-за гипоксии. Мы видели видео, что Соседов очень медленно идет по лестнице. Там, возможно, в силу головокружения, он так медленно идет, ему сложно идти. Но каких-то существенных нарушений именно с точки зрения координации, гипоксии я не вижу. Я думаю, эту версию надо в последнюю очередь рассматривать», — пояснил он.

Шуров склонен считать курение скорее фоновым обстоятельством, чем основной причиной трагедии. Замедленная походка критика, зафиксированная на видео, по его мнению, может указывать на общее недомогание, но не обязательно на острую гипоксию от сигареты.

Фото: соцсети

СК изучает все версии

Следствие продолжает изучать обстоятельства смерти. СК РФ по Якутии расследует уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, а глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки. В социальных сетях и телеэфирах звучали и альтернативные версии, вплоть до экзотических, однако официальная причина — несчастный случай в результате падения — на данный момент остается основной.

В телепередаче «Малахов» прозвучало предположение, что Соседова могли отравить. В частности, обсуждалась его возможная тайная встреча с мэром Нерюнгри Ильёй Гудошником в день смерти, после которой критику могло стать плохо. Сам мэр категорически опроверг знакомство с Соседовым и заявил, что подаст в суд на тех, кто её продвигает.

В эфире одного из ток-шоу также вспоминали предположение о том, что причиной внезапного падения и смерти мог стать оторвавшийся тромб. Однако эта гипотеза не получила развития и впоследствии была отвергнута на основании данных медицинской экспертизы.

Часть экспертов и комментаторов допускала, что Соседова могли толкнуть или что имело место криминальное нападение. Однако мать критика Антонина Петровна в это не верит. Она считает, что подобные версии формируют лишь ради охватов.

«Мы никаких дополнительных запросов в СК не писали, это все журналисты. Но я сомневаюсь, что в гибели Сергея есть какой-то криминал», — заявила женщина.