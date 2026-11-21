Поклонники музыкального критика Сергея Соседова заговорили о его тайном сыне из-за странной незнакомки с младенцем на руках, которую заметили сначала на похоронах, а потом на панихиде. Адвокат Андрей Алешкин в эксклюзивном комментарии aif.ru предположил, кем может быть таинственная Анна, а мать критика рассказала о завещании и наследстве.

«От Анны и Феденьки»: кто эта незнакомка с младенцем

На похоронах Сергея Соседова была замечена таинственная молодая женщина с младенцем на руках. На вопросы она не отвечала, лишь выяснилось, что её зовут Анна, а малыша — Фёдор. Как сообщили очевидцы, после похорон на могиле заметили венок с надписью на ленте: «От Анны и Феденьки». В следующий раз таинственную Анну поклонники Соседова заметили на могиле во время панихиды.

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Лично знакомый с Сергеем Соседовым адвокат Андрей Алешкин поделился мнением, кем может быть таинственная незнакомка.

«Насколько мне известно, детей у Соседова не было. Нет информации о том, что кто-нибудь боролся бы за наследство, кто-то пытался что-то взыскивать, взаимодействовать с матерью покойного на предмет получения выгод, выплат, компенсаций. Я могу предположить, что это либо хорошая знакомая, которая таким образом выражает скорбь, либо фанатка. Не думаю, что случайные люди будут ходить туда, которые не знали его», — объяснил адвокат.

Таким образом, версия о тайном сыне, по оценке Алешкина, не находит подтверждения: детей у Соседова, насколько ему известно, не было, и никто не пытался бороться за наследство.

Завещания нет: наследство переходит по закону

Мать музыкального критика Антонина Петровна сообщила в эксклюзивном комментарии aif.ru, что Сергей Соседов не оставлял никакого завещания.

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«Сергей никому ничего не завещал. Просто сейчас это по закону переходит к нам. Мне, сыну старшему Владимиру», — пояснила Антонина Петровна.

Иными словами, вопрос о наследстве решается не по завещанию, а по закону: имущество переходит к матери и старшему брату Владимиру. Именно это, по всей видимости, и снимает почву под возможными спорами о наследстве — если бы тайный сын существовал, он мог бы претендовать на долю, но, по словам матери, завещания нет, а круг наследников по закону уже определён.

Что оставил Соседов

Из открытых источников известно, что Соседов владел дачей в подмосковной деревне Митяево — небольшим деревянным домом на участке в восемь соток, без центрального водопровода и канализации. Стоимость таких объектов в этом районе начинается от 1,7 миллиона рублей. Мама Соседова в беседе с журналистами отметила, что участок находится далеко от дома, и она не в состоянии туда ездить. Заниматься дачей будет брат Сергея.

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Также есть данные, что Сергей Соседов владел студией около станции метро «Полежаевская», которую он приобрёл несколько лет назад для сдачи в аренду. Сам критик в интервью признавался, что инвестировал в акции российских нефтегазовых компаний, называлась сумма порядка пяти миллионов рублей.

«Несчастный случай»: что показали кадры падения

После появления в сети кадров, зафиксировавших трагическое падение музыкального критика Сергея Соседова с лестницы, публика в сети заговорила о странности в его поведении. Пользователи обратили внимание на то, что музыкальный критик шёл очень тяжело, и это вызывает много вопросов. Точку в спорах поставил в эксклюзивном комментарии aif.ru криминалист Михаил Игнатов.

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«Сергея безумно жаль, мы с ним общались, это был очень хороший, порядочный человек. Что касается этой трагедии, мы не знаем, где он гулял, с кем он там общался, что он ел, в каком кафе, какие напитки он употреблял. Мы не можем судить, что происходило до момента, который попал на видео. Мы можем только оценить вот эти кадры. Мы видим, что он идёт очень тяжело, идёт с трудом, еле передвигая ноги. Это говорит о том, что ему не очень хорошо, ему плохо, то ли ему тяжело идти, то ли у него головные боли, то ли

что-то ещё. Может быть, голова закружилась, потом он остановился и потом резкое падение навзничь. Может быть, там есть ещё какие-то камеры сверху, и они видели что-то большее. Мы не знаем, в каком он состоянии зашёл в холл, может, там были камеры, они что-то зафиксировали. Но исходя из имеющихся кадров, могу лично констатировать, что это, к сожалению, несчастный случай. Какого-то вмешательства со стороны я не увидел», — сказал он.

Собеседник издания обратил внимание на то, что у Соседова были определённые проблемы со здоровьем.

«Сергея иногда мучили головные боли и головокружения. Один эпизод произошёл при мне, ему было настолько плохо, что пришлось присесть. Посидел, потом сказал, что уже всё нормально», — поделился эксперт.

Напомним, Соседов скончался 23 сентября 2026 года в возрасте 58 лет в результате несчастного случая. Он упал с лестницы в гостинице в Нерюнгри, куда приехал для участия в жюри конкурса «Жемчужина Дальнего Востока 2026». Соседов получил тяжёлую травму головы, спасти его жизнь врачи не смогли.

История вокруг наследства Сергея Соседова обрастает слухами быстрее, чем фактами: таинственная девушка с младенцем и венок «От Анны и Феденьки» породили версию о тайном сыне, однако адвокат Алешкин прямо говорит, что детей у критика не было, а мать подтверждает — завещания нет, и имущество переходит по закону к ней и старшему сыну Владимиру. Само наследство оказалось скромнее, чем можно было предположить. Главный вывод прост: за громкими версиями о тайном сыне и борьбе за наследство пока нет ни одного подтверждённого факта — есть лишь скорбь поклонников, законный круг наследников и трагедия, которая, судя по всему, останется в памяти как несчастный случай, а не как детективная история.