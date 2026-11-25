В середине 1950-х Марлен Хуциев ещё не был авторитетным кинематографистом — он только окончил ВГИК, начинал карьеру на Одесской киностудии, а в его багаже была лишь дипломная киороткометражка. Но он не отчаивался, а вместе со своим другом и однокурсником Феликсом Миронером написал сценарий о непростых отношениях молодой учительницы школы рабочей молодежи и сталевара-ударника труда. Фильм поставили в план студии — при условии, что над ней будут работать оба автора сценария, — съемки начались в 1953-м, но до зрителей эта история любви добралась лишь в ноябре 1956-го, став одним из хитов того года.

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Правда, хитом картина Хуциева и Миронера была не абсолютным. В советском прокате её посмотрели 30 млн зрителей — у лидера, «Карнавальной ночи» Эльдара Рязанова, было 48,6 млн. А ещё «Весну...» обогнали, например, фильмы «Два капитана» и «Дело Румянцева». Но если «Карнавальная ночь» стала чем-то вроде символа Нового года и отдала это звание только «Иронии судьбы» всё того же Рязанова, то «Весна на Заречной улице» осталась в памяти как символ начала оттепели. Вот только занятым в картине актерам этот титул фактически ничем не помог...

Нина Иванова — учительница Татьяна Сергеевна

Иванова не была профессиональной актрисой, хотя в кино впервые снялась в 10 лет, в фильме «Жила-была девочка». Но после школы она поступила в медицинский институт, а снова на съемочной площадке оказалась случайно — подруга попросила помочь студенту ВГИКа, который снимал курсовую работу. В этой работе её и увидел Хуциев, который фактически без проб отдал ей главную роль в своем дебютном полнометражном фильме. Но успех «Весны...» привел лишь к тому, что Иванова познакомилась с Радомиром Василевским, который был вторым оператором картины (первым был Петр Тодоровский), вышла за него замуж, бросила институт и перебралась в Одессу. Предложений там для неё оказалось немного — Иванова сыграла лишь в нескольких проходных картинах. Вскоре они развелись, актриса вернулась в Москву, но и там никто не спешил предлагать ей новые роли. В итоге она устроилась на киностудию имени Горького помощником режиссёра, проработала много лет, была автором сюжетов пары выпусков «Ералаша», а на пенсии подрабатывала и медсестрой. Умерла она в 2020 году, за месяц до своего 87-летия.

Нина Иванова в фильме «Весна на Заречной улице», 1956 г.

Николай Рыбников — сталевар Саша Савченко

Рыбников тоже сначала собирался быть врачом, даже поступил в медицинский институт в родном Сталинграде, но всё же уехал в Москву и стал студентом ВГИКа, где учился в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. В «Весну...» он попал уже опытным актером, на счету которого было несколько небольших ролей, но именно после роли сталевара-передовика Рыбникова узнала вся страна, а сам он быстро превратился в восходящую звезду. Играл он много — в его фильмографии были фильмы «Высота», «Девушка без адреса», «Нормандия — Неман» и, конечно, «Девчата». Но уже к 1970-м его приглашали в кино всё реже и не на главные роли. Умер он скоропостижно, в 62 года, в октябре 1990-го. Всю жизнь он прожил с актрисой Аллой Ларионовой, с которой познакомился в самом начале карьеры; у них была дочь. Также Рыбников воспитывал падчерицу — дочь Ларионовой от предыдущего брака.

Николай Рыбников в фильме «Весна на Заречной улице», 1956 г.

Владимир Гуляев — водитель самосвала Юра Журченко

Бывший фронтовик, летчик, летавший во время войны на Ил-2, орденоносец — это всё он, Гуляев. Но во время совершенных им шестидесяти боевых вылетов он получил несколько ран, из-за которых после Победы лейтенанта Гуляева комиссовали. После этого он и пошел в актеры — окончил ВГИК (на год раньше Рыбникова), начал сниматься. Но так получилось, что ему чаще всего доставались именно роли второго плана — и «Весна на Заречной улице» не исключение, хотя именно там его впервые заметили зрители, в том числе и за исполнение задорной песни «У меня идёт всё в жизни гладко и аварий не было пока». Но самая известная роль Гуляева — милиционер в «Бриллиантовой руке» Леонида Гайдая, своего рода куратора Семена Семеновича Горбункова в исполнении Юрия Никулина. Умер он в ноябре 1997-го в возрасте 73 лет.

Владимир Гуляев в фильме «Весна на Заречной улице», 1956 г.

Юрий Белов — машинист паровоза Женя Ищенко

Белов во ВГИКе учился на курсе Бориса Бибикова и Ольги Пыжовой, который позже назвали «роковым» — на нем учились Изольда Извицкая и другие актеры, судьба которых сложилась не слишком счастливо. Белов исключением не стал, хотя его карьера начиналась очень бодро. Роль в «Весне» он сыграл ещё студентов, а прославился после «Карнавальной ночи», где его герой на пару с Леночкой Крыловой (дебют Людмилы Гурченко) спасал новогодний праздник. Потом были «Девушка без адреса», «Неподдающиеся», «Гусарская баллада», «Королева бензоколонки»... А в 1964-м Белов словно споткнулся — по одной из версий, причиной стал неосторожно рассказанный анекдот о Хрущеве, после которого актер два месяца провел в психиатрической клинике. Он всё же продолжал сниматься, но уже не так, как раньше — режиссеры опасались его приглашать из-за плохой репутации и из-за того, что Белов забывал свои реплики... В конце жизни он любил пересматривать «Карнавальную ночь» — умер 31 декабря 1991 года как раз во время очередной трансляции этой старой комедии.