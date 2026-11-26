Актеру иногда достаточно одной фразы, чтобы навсегда запомниться зрителям. Для Светланы Светличной такой фразой стала реплика её героини в комедии «Бриллиантовая рука» — «Не виноватая я, он сам пришел». А ещё одна картина Леонида Гайдая, «Иван Васильевич меняет профессию», стала определяющей сразу для двух актрис. Наталья Кустинская, которая и так была известна после фильма «Три плюс два», была занята в эпизоде, но её «Галочка, ты сейчас умрешь!» заняла достойное место в советском киноцитатнике. А Нина Маслова вошла в историю советского кино, скромно представившись: «Марфа Васильевна я».

Курс четырёх Наташ

Путь Масловой в актерскую профессию оказался не самым простым, как и её детство. Родилась она 27 ноября 1946 года, через пять лет отец ушел из семьи, у неё появился отчим, отношения с которым не заладились — и девочка предпочитала проводить время где угодно, только не дома. От этого страдала учеба — школу Маслова окончила с трудом, никаких выдающихся результатов не показала, но смогла поступить в гидромелиоративный институт. Правда, проучилась там лишь пару лет, после чего всё же решила исполнить свою мечту — и с первого раза сдала экзамены в Школу-студию МХАТ. Про то, почему её в итоге отчислили, она рассказывала по-разному. Официально — за плохое поведение. Сама актриса говорила, что её хотел сделать информатором куратор от КГБ, но она отказалась...

Впрочем, нет худа без добра. После отчисления она сдала ещё одни экзамены — уже во ВГИК, где оказалась в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой, которую быстро прозвали «курсом четырех Наташ» из-за того, что на нем учились Наталья Аринбасарова, Наталья Бондарчук, Наталья Белохвостикова и Наталья Гвоздикова. Ну а компанию им составили Маслова, Ирина Азер и Николай Еременко-младший.

Нина Маслова, 1969 г. Фото: РИА Новости/ Максимов

После Герасимова

Учеба у Герасимова давала много возможностей. Ещё студенткой — как и другие её сокурсники — она снялась в фильме своего учителя «У озера». К диплому её фильмография пополнилась картинами «Внимание, черепаха!» и «Русское поле», и пусть роли там были не главные, но это нормально для начинающих артистов. А в 1972-м режиссер Алексей Коренев позвал Маслову в свой фильм «Большая перемена» — тоже не на главную героиню, но пообещал, что её обязательно заметят. Маслова вспоминала, что Коренев слово, в принципе, сдержал — сидящая на первой парте девушка обращала на себя внимание, а её диалог с героем Савелия Крамарова мог бы сделать её знаменитой уже тогда. Но, видимо, Михаил Кононов был прав, когда считал этот фильм не слишком удачным, и для Масловой «Большая перемена» так и осталась строчкой в фильмографии.

Потом был «Иван Васильевич» и Марфа Васильевна — яркий, но совсем небольшой эпизод в картине, которая занимает одну из первых строк в золотом фонде советского кино. И ещё более незаметная роль в «Афоне» Георгия Данелии, где Маслова сыграла «красавицу Леночку из 139-й квартиры», которой главный герой в исполнении Леонида Куравлева установил полученную обманом дефицитную финскую раковину. Карьера Масловой и дальше складывалась из каких-то небольших и чаще всего незаметных ролей, а «Марф Васильевн» у неё больше не было.

Нина Маслова. Кадр из фильма «Большая перемена» (1972-1973)

Помощь Мордюковой

Причин у такой ситуации было, пожалуй, множество. Маслова никак не могла наладить личную жизнь. Ещё во время учебы во ВГИКе она познакомилась с болгарином, даже уехала к нему, но ненадолго. Поймала молодого мужа на измене, развелась — и вернулась доучиваться. Вскоре после диплома у неё завязались отношения с Владимиром Тихоновым — сыном Вячеслава Тихонова и Нонны Мордюковой. Правда, как раз в это время Тихонов-младший был женат на Наталье Варлей, которая ждала ребенка... Маслова не решилась разрушать семью, отошла в сторону, хотя, как говорили, Мордюкова ей симпатизировала — в отличие от Варлей, которая так и не нашла общий язык со свекровью. Во время съемок «Большой перемены» Маслова встретила какого-то музыканта, но и эти отношения вскоре завершились расставанием...

Нина Маслова. Фото: Кадр из фильма «Уик-энд» (2013)

Ну а потом в её жизни началась настоящая серая полоса. Актриса вспоминала, что все эти неудачи в личной жизни, нереализованные амбиции в профессии, да и детство, проведенное в сомнительных компаниях, закончились тем, что она начала искать спасение в алкоголе. Она рассказывала, что ей пыталась помочь Мордюкова — познакомила с чиновником, но актриса выдержала совсем немного... Были у неё и другие отношения, о которых она не любит вспоминать. Она считает, что её спасла вера. Нет, она не ушла в монастырь, но начала ходить в храм, справилась с пагубной привычкой. В кино, можно сказать, вернулась — хотя никогда его не бросала, картины с её участием выходили регулярно, а из её 60 фильмов примерно половина — это проекты, которые вышли после 1991 года. Правда, последний раз Маслова появилась на экране в 2016-м и с тех пор не снималась. Говорят, она живёт скромно, лишь иногда соглашаясь на участие в различных телешоу — так, в 2023-м она пришла в студию программы «Жизнь и судьба», а не так давно высказала своё мнение о пластических операциях. Мнение было, разумеется, крайне негативным.