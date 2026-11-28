Telegram-канал Mash сообщил подробности о состоянии 89-летнего телеведущего Николая Дроздова. По данным канала, в сентябре этого года Дроздов упал на даче во время тренировки на велотренажере из-за головокружения, пытаясь установить личный рекорд. В результате падения телеведущий получил перелом пяти ребер. Его госпитализировали, и около месяца он провел в больнице. Все это время рядом с ним находилась супруга Татьяна.

Кратко:

89-летний Николай Дроздов получил перелом пяти ребер после падения с велотренажера на даче.

Инцидент произошел в сентябре, когда телеведущий пытался установить личный рекорд; у него закружилась голова.

После падения Дроздова госпитализировали, он провел около месяца в больнице вместе с супругой Татьяной.

Сейчас телеведущий находится дома, передвигается с двумя палочками и дважды в неделю занимается на реабилитационных тренажерах.

По рекомендации врачей Дроздов отказался от более чем 40-летнего веганства и вернул в рацион мясо.

Друг семьи Дмитрий Дунаев подтвердил, что Дроздов дома и чувствует себя хорошо, но о переломах ребер не слышал.

Текущее состояние и реабилитация

Сейчас Николай Дроздов находится дома и продолжает восстановление. По информации Mash, он передвигается с помощью двух палочек. Дважды в неделю под наблюдением супруги он занимается на специальных тренажерах — Татьяна следит за тем, чтобы тренировки не пропускались.

Супруга телеведущего в комментарии РЕН ТВ подтвердила, что он уже вернулся к привычному ритму: «Я считаю, что он восстановился, как был до этого падения». По ее словам, супруги уже планируют поехать на дачу, чтобы чистить снег.

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Изменения в питании

Mash также сообщил, что по рекомендации врачей Дроздов отказался от многолетнего веганства. Более 40 лет телеведущий не употреблял мясные продукты, однако к изменению рациона отнесся спокойно.

Чем занимается сейчас

Большую часть времени Николай Дроздов проводит с женой. Супруги вместе читают книги и изучают испанский язык. Встречи с друзьями пока остаются редкими.

Ранее друг телеведущего, художник Константин Мирошник, рассказывал, что Дроздов продолжает готовиться к лекциям и выступать перед студентами в очном формате, самостоятельно готовя материалы для занятий.

Реакция окружения

Друг семьи, композитор Дмитрий Дунаев, в беседе с ТАСС подтвердил, что Дроздов находится дома и чувствует себя хорошо, однако заявил, что о переломе ребер ему ничего не известно: «У Николая Николаевича все прекрасно, он находится дома, а по поводу ребер ничего не слышал».

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Частые вопросы и ответы:

Что случилось с Николаем Дроздовым?

По данным Mash, в сентябре 2026 года он упал с велотренажера на даче, пытаясь установить личный рекорд. У него закружилась голова. В результате падения он сломал пять ребер.

Сколько ему лет?

Николаю Дроздову 89 лет.

Где он сейчас находится?

Дома. После месячной госпитализации он вернулся к домашней жизни и продолжает реабилитацию.

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Правда ли, что он отказался от веганства?

Да, по данным Mash, по рекомендации врачей он вернул в рацион мясо после более чем 40 лет без мясных продуктов.

Что говорит его жена?

Татьяна Дроздова сообщила РЕН ТВ, что муж восстановился и чувствует себя как до падения. Они вместе ездят на дачу и планируют чистить снег.