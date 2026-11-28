Telegram-канал Mash сообщил подробности о состоянии 89-летнего телеведущего Николая Дроздова. По данным канала, в сентябре этого года Дроздов упал на даче во время тренировки на велотренажере из-за головокружения, пытаясь установить личный рекорд. В результате падения телеведущий получил перелом пяти ребер. Его госпитализировали, и около месяца он провел в больнице. Все это время рядом с ним находилась супруга Татьяна.
Кратко:
- 89-летний Николай Дроздов получил перелом пяти ребер после падения с велотренажера на даче.
- Инцидент произошел в сентябре, когда телеведущий пытался установить личный рекорд; у него закружилась голова.
- После падения Дроздова госпитализировали, он провел около месяца в больнице вместе с супругой Татьяной.
- Сейчас телеведущий находится дома, передвигается с двумя палочками и дважды в неделю занимается на реабилитационных тренажерах.
- По рекомендации врачей Дроздов отказался от более чем 40-летнего веганства и вернул в рацион мясо.
- Друг семьи Дмитрий Дунаев подтвердил, что Дроздов дома и чувствует себя хорошо, но о переломах ребер не слышал.
Текущее состояние и реабилитация
Сейчас Николай Дроздов находится дома и продолжает восстановление. По информации Mash, он передвигается с помощью двух палочек. Дважды в неделю под наблюдением супруги он занимается на специальных тренажерах — Татьяна следит за тем, чтобы тренировки не пропускались.
Супруга телеведущего в комментарии РЕН ТВ подтвердила, что он уже вернулся к привычному ритму: «Я считаю, что он восстановился, как был до этого падения». По ее словам, супруги уже планируют поехать на дачу, чтобы чистить снег.
Изменения в питании
Mash также сообщил, что по рекомендации врачей Дроздов отказался от многолетнего веганства. Более 40 лет телеведущий не употреблял мясные продукты, однако к изменению рациона отнесся спокойно.
Чем занимается сейчас
Большую часть времени Николай Дроздов проводит с женой. Супруги вместе читают книги и изучают испанский язык. Встречи с друзьями пока остаются редкими.
Ранее друг телеведущего, художник Константин Мирошник, рассказывал, что Дроздов продолжает готовиться к лекциям и выступать перед студентами в очном формате, самостоятельно готовя материалы для занятий.
Реакция окружения
Друг семьи, композитор Дмитрий Дунаев, в беседе с ТАСС подтвердил, что Дроздов находится дома и чувствует себя хорошо, однако заявил, что о переломе ребер ему ничего не известно: «У Николая Николаевича все прекрасно, он находится дома, а по поводу ребер ничего не слышал».
Частые вопросы и ответы:
- Что случилось с Николаем Дроздовым?
По данным Mash, в сентябре 2026 года он упал с велотренажера на даче, пытаясь установить личный рекорд. У него закружилась голова. В результате падения он сломал пять ребер.
- Сколько ему лет?
Николаю Дроздову 89 лет.
- Где он сейчас находится?
Дома. После месячной госпитализации он вернулся к домашней жизни и продолжает реабилитацию.
- Правда ли, что он отказался от веганства?
Да, по данным Mash, по рекомендации врачей он вернул в рацион мясо после более чем 40 лет без мясных продуктов.
- Что говорит его жена?
Татьяна Дроздова сообщила РЕН ТВ, что муж восстановился и чувствует себя как до падения. Они вместе ездят на дачу и планируют чистить снег.