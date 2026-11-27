89-летний зоолог и телеведущий Николай Дроздов упал во время занятия на велотренажере и сломал ребра. Как рассказал в эксклюзивном комментарии aif.ru его друг Константин Мирошник, у Дроздова закружилась голова.

«На самом деле, травма произошла месяц назад. Николай Николаевич решил установить личный рекорд на велосипеде. Он в душе остается мальчишкой, если за что-то берется, то делает все это со своей фирменной улыбкой. И вот он разогнался, голова закружилась и он неловко упал», — объяснил Мирошник.

По словам собеседника издания, телеведущий обратился за помощью к врачам, сейчас он чувствует себя хорошо.

«Ребра не поломались, а надломились. Спасибо нашим врачам, оказали помощь, подлечили, ставили капельницы. Сейчас он уже хорошо себя чувствует», — добавил Мирошник.

Отметим, что это не первая подобная травма у Николая Дроздова. В 2023 году он обращался в больницу с переломом восьми ребер — тогда телеведущий поскользнулся и неудачно упал на улице.