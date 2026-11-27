Известный телеведущий, зоолог Николай Дроздов обратился к нетрадиционному методу реабилитации после полученного месяц назад перелома ребер. Как рассказал близкий друг знаменитости Константин Мирошник в эксклюзивном комментарии aif.ru, он использует вокальные упражнения.

«Ребра же не зафиксируешь в гипс, корсеты он не любит. Николай Николаевич начал петь, потому что пение благотворно влияет на здоровье. Конечно, обязательно двигается, плавно, аккуратно двигается. Вот его главные секреты: движение и пение», - объяснил он.

Мирошник уточнил, что причиной травмы стало падение с велотренажера во время тренировки. По словам собеседника издания, у Дроздова закружилась голова. Сейчас он чувствует себя хорошо.

«Николай Николаевич - очень мужественный человек, он все невзгоды преодолевает с оптимизмом», - подытожил Мирошник.