Некоторые традиции должны соблюдаться, несмотря ни на что. Например, показ фильма «Ирония судьбы, или С легким паром» 31 декабря. Или декабрьская премьера нового сезона сериала «Тайны следствия». В этом году выходит уже 25-й сезон «Тайн...» — их, конечно, критикуют, ругают, но поклонники всё равно будут смотреть, как Мария Швецова с коллегами распутывает новые уголовные дела и изобличает новых преступников. А начиналось всё четверть века назад, и мало кто ожидал, что этот сериал станет самым долгоживущим на российском ТВ.

Много-много «Ментов»

В конце 1990-х на телевидении случилось засилье полицейских процедуралов — сериалов, в которых каждая серия посвящена раскрытию отдельного случая из практики правоохранительных органов. Началось всё с «Улиц разбитых фонарей», которые придумал режиссер Александр Рогожкин, потом были «Агент национальной безопасности», «Убойная сила», «Бандитский Петербург». Так получилось, что базой всех этих сериалов стал как раз город на Неве — герои, как правило, работали в одном из районов этого города, а на главные роли обычно приглашали актеров питерских театров. С чем связан выбор именно Петербурга — неизвестно. Москва пыталась привить моду на подобные процедуралы раньше — в 1995-м вышел сериал «На углу, у Патриарших», но его продолжения появились лишь в нулевые, когда популярность темы была очевидна всем. Был ещё один перекос — почти все герои таких сериалов были мужчинами.

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Не только опера

Конечно, совсем женщин полицейские сериалы не игнорировали. В «Улицах...» была старший лейтенант Абдулова, которая разбавила мужской коллектив «ментов» (таким, кстати, было неофициальное название этого проекта). Ну а в 1999-м вышли первые серии «Каменской», снятой по романам Александры Марининой. Ещё один проект тоже опирался на Питер, и тоже имел под собой литературную основу — ею стала книга Елены Топильской «Танцы с ментами». Топильская, как и Маринина, много лет работала в правоохранительных органах, но, что называется, «на земле» — в прокуратуре, была следователем по особо важным делам. «Танцы» были её дебютом в литературе, книга пользовалась определенной популярностью — так что вскоре появился сценарий первого сезона нового сериала.

Анна Ковальчук в сериале «Тайны следствия»-1, 2000-2001 гг.

Из Питера с любовью

Роли в сериале получили актеры петербургских театров. 21-летняя Анна Ковальчук уже работала в театре имени Ленсовета, у неё был небольшой эпизод в фильме «Любовь зла» 1998 года. При этом Ковальчук не была единственным кандидатом — она вспоминала, что ей пришлось выдержать конкуренцию с другими актрисами, а также соврать про свой возраст, поскольку создатели сериала считали, что Швецова должна быть постарше. Правда, с нею были связаны и определенные хлопоты — так, после съемок первых серий актриса призналась, что беременна (её дочь Злата родилась в октябре 2000 года). Впрочем, на работу над сериалом это почти не повлияло — беременной стала и Швецова, а кадры с новорожденной малышкой потом включили в одну из серий. Злата, кстати, и потом не раз появлялась в сериале, а с возрастом вообще стала играть в нем заметную роль, хотя профессиональной актрисой не стала.

Александр Новиков в сериале «Тайны следствия»-1, 2000-2001 гг.

Александр Новиков (Курочкин) тоже работал в театре Ленсовета, Андрей Шарков (судмедэксперт Панов) — в БДТ имени Товстоногова, Сергей Барышев (Винокуров) и Вячеслав Захаров (Ковин) — в театре на Литейном.

Четверть века тайн и следствия

Любопытно, что поначалу «Тайны следствия» явно вызывали у создателей какие-то сомнения — несмотря на популярность «Каменской». Но тестовый показ нескольких эпизодов в 2000-м году показал, что и такой процедурал публика примет на ура. Так, собственно, и получилось — премьера полного первого сезона состоялась в ноябре 2001 года, после чего Мария Сергеевна Швецова (и Анна Ковальчук) сразу стали кумирами миллионов зрителей.

Анна Ковальчук в сериале «Тайны следствия»-2, 2002 г.

За 25 лет «Тайны следствия», конечно, менялись — и достаточно сильно. После восьмого сезона из проекта ушла Топильская, а сценарии начали писать самые разные сценаристы. Зрители отмечали, что сериал иногда больше внимания уделяет личной жизни главной героини, а детективная составляющая ощутимо провисает. Впрочем, поклонники были и у такого подхода — хотя даже фанаты признавали, что в какие-то моменты всё держится именно на Ковальчук, которая за прошедшие годы стала настоящей звездой. И не только за счет «Тайн следствия» — в 2005-м актриса сыграла Маргариту в сериале Владимира Бортко «Мастер и Маргарита», в 2008-м появилась в одной из главных ролей в фильме «Адмиралъ». За пределами «Тайн...» она снимается не так часто, но её можно увидеть, например, в недавнем сериале «Новороссия. Потемкин», в котором она исполнила роль Екатерины Второй.