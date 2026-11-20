Последний фильм с участием Нины Руслановой вышел в 2014 году, и после этого она в кино не снималась. Говорили, что 70-летнюю актрису просто забыли, но на самом деле её подвело здоровье. Русланова перенесла инсульт, долго восстанавливалась, потом ей потребовались серьезные операции, после которых тоже надо было приводить себя в порядок — на кино или театр уже не оставалось времени. В октябре 2021-го она снова оказалась в больнице, на плановой операции, во время которой врачи обнаружили инфекцию в сердце. Её дочь Олеся Рудакова вспоминала, что просила перевезти мать в кардиологию, но вердикт был безжалостным — не довезти. Русланова скончалась 21 ноября, на 76-м году жизни...

Нина Русланова с дочерью Олесей. Фото: кадр из телепередачи

Не своя фамилия

Совсем крохой она попала в детский дом — двухмесячную девочку нашли зимой 1946 года на вокзале в Харьковской области. Имя она выбрала себе сама, как и дату рождения — 5 декабря 1945-го, день советской Конституции. А вот фамилию ей придумали уже воспитатели — в честь известной певицы Лидии Руслановой, которая тоже росла сиротой. Нина Русланова была уверена, что вместе с этой фамилией ей передалась и часть таланта артистки — и лишь поэтому она смогла реализовать свою детскую мечту и стать актрисой. Поступила в Щукинское училище, училась там вместе с Леонидом Филатовым и Александром Кайдановским, а после окончания её взяли в труппу Вахтанговского театра.

Нина Русланова в фильме «Тени исчезают в полдень», 1971 г.

Правда, её первый опыт в кино мог оказаться и последним. В 1967-м Русланова дебютировала в картине Киры Муратовой «Короткие встречи», в которой сыграла главную роль. Но фильм принимали трудно, были многочисленные замечания, а потом ему присвоили третью, самую низшую категорию — и поэтому он прошел по экранам страны почти незамеченным. Но Русланова словно бы не отчаялась — с начала 1970-х она снималась много, в самых разных картинах. Были и подзабытые сейчас фильмы, были и небольшие роли в масштабных эпопеях вроде «Тени исчезают в полдень», был и «Афоня» Георгия Данелии, который вошел в золотой фонд советского кинематографа. Но настоящий успех ждал её в 1979-м.

Нина Русланова в фильме «Афоня», 1975 г.

Антониной не стала

В том году Русланова вполне могла сняться в мелодраме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» — она проходила пробы на роль Антонины, но проиграла актрисе Раисе Рязановой. А вот в фильм «Цыган» на роль легкомысленной Катьки Русланова подошла вполне — эта героиня очень подошла ей, хотя у актрисы был совсем другой характер. Зрители поверили в её Катьку, и Русланова стала знаменитой на всю страну. Впрочем, на её карьере этот успех, пожалуй, почти не сказался — она по-прежнему играла в театре, много снималась. Но чего-то прорывного ей снова приходилось ждать. И характер она показывала часто — например, на съемках фильма «Будьте моим мужем» поссорилась с Андреем Мироновым, с которым после этой размолвки больше не разговаривала. «Нина, когда хотела нахамить мне, обзывала Сюсей, но я почти не обижался», — вспоминал Станислав Садальский, который тоже вырос в детском доме.

Нина Русланова в фильме «Цыган», 1979 г.

Восьмидесятые годы оказались для Руслановой вообще очень сложным временем. С одной стороны — в кино она сыграла в дебюте Юрия Кары «Завтра была война», в «Собачьем сердце» Владимира Бортко, в «Кин-дза-дза» Данелии, в других картинах. Но в 1985-м решила уйти из Вахтанговского театра из-за творческого кризиса — главных ролей у неё там не было, хотя худрук её очень ценил, а то, что предлагали, она не хотела играть. Да и с коллективом она часто вступала в конфронтацию — благодаря всё тому же характеру. Были и сложности в личной жизни — ещё в семидесятые Русланова вышла замуж, родила дочь Олесю, но вскоре развелась. А во второй брак — безо всякой регистрации — она вступила в конце 80-х, причем они со звукооператором из театра имени Ленсовета Рафкатом Габитовым жили фактически на два города...

Нина Русланова в фильме «Кин-дза-дза!», 1986 г.

И если поиски «своего» театра у Руслановой продолжались долго и трудно, то с кино она справлялась, кажется, без всяких сложностей. Она сумела остаться в обойме в 90-е, в нулевые начала работать и в сериалах — «Моя прекрасная няня», «Убойная сила», «Папины дочки» и многих других. И лишь внезапный инсульт прервал её карьеру на 170 ролях в кино... Похоронили Русланову на Троекуровском кладбище.