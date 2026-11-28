Режиссёра Владимира Бортко зритель любит по легендарным фильмам «Блондинка за углом» с Андреем Мироновым и Татьяной Догилевой, «Собачье сердце» с Евгением Евстигнеевым, Борисом Плотниковым, Владимиро Толоконниковым и Ниной Руслановой, «Афганский излом» с Микеле Плачидо, сериалам «Бандитский Петербург», «Идиот» и «Мастер и Маргарита», в котором блеснули Александр Абдулов, Анна Ковальчук и Сергей Безруков. А на этой неделе на мультимедийной платформе «КИОН» вышел мини-сериал «Сталин», посвящённый последним годам отца народов. Заглавного героя исполнил Игорь Миркурбанов, Виктор Сухоруков, предстал в образе Никиты Хрущева, а Кристина Бабушкина сыграла Варвару Васильевну — экономку лидера Советского Союза.

В одном из интервью Владимир Владимирович Бортко рассказывал, что ещё в детстве видел Сталина собственными глазами. Aif.ru спросил режиссёра, помогли ли ему собственные воспоминания об эпохе при работе над сериалом.

«Мне ведь тогда было всего шесть лет, — улыбнулся мэтр. — Меня подняли на руки и сказали: „Вон там Сталин!“ Так что говорить о каких-либо серьёзных воспоминаниях об эпохе, конечно, не приходится».

Пришла эпоха. Почему сериал «Сталин» Бортко потряс русофобов Подробнее

Первые серии стали предметом пристального зрительского внимания и активного обсуждения. О «Сталине» сейчас говорят, как о главном событии отечественного кино уходящего года.

А режиссёр тем временем не пытается убедить зрителя в собственной трактовке событий.

«Меня интересует не столько мнение зрителя об исторических событиях, сколько его впечатление от нашей работы. Мы прежде всего снимали художественный сериал, а не пытались воссоздать историю во всех подробностях. И если зрителю понравится то, что мы сделали, значит, мы всё сделали правильно». — отметил Бортко.

А вот актерам режиссёр предлагал только своё видение истории и персонажей: «Для меня важно, чтобы мы одинаково понимали, что именно хотим рассказать зрителю. Если актер разделяет мой взгляд на роль, мы находим общий язык и начинаем работать. Если же наши представления не совпадают, значит, нам просто не по пути в этом проекте».

Такого Сталина вы не видели. Как понимать сериал «Сталин» Владимира Бортко? Подробнее

Слава режиссёра, строгого к актёрам, закрепилась за Бортко. В артистической среде шутят, что есть два мнения — его и непральное.

Кристина Бабушкина отметила, что несмотря на свою строгость и порой суровый нрав, мэтр не прочь пошутить и сам. «Он называл меня на площадке очень трогательно — „мадам кис-кис“, призналась нам сыгравшая экономку Сталина Кристина. — Потом „мадам“ отпало из-за длительности произношения, и осталось только „кис-кис“. Дальше это прозвище подхватила вся съёмочная группа, и уже по рации можно было услышать: „Кис-кис, ждём на площадке!“»

Телепремьера «Сталина» состоится 6 декабря на канале РЕН-ТВ.