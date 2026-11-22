Матрона Московская почитается верующими как святая, к которой идут с самыми сокровенными просьбами. Обычные люди и знаменитости рассказывают похожие истории: кто-то молился у мощей в Покровском монастыре, кто-то — перед иконой дома — и многие чувствовали утешение и поддержку. Какие горести и беды знаменитые люди несли к святой — в материале aif.ru.

Здоровье и исцеление: появилась надежда

Телеведущая Елена Старостина вспоминала: когда у её сестры обнаружили рак груди IV стадии, она поставила себе цель две недели подряд приезжать в Покровский монастырь к мощам Матроны. Стояли крещенские холода, температура в Москве держалась около минус 21. По её признанию, она даже радовалась морозу: очередь двигалась быстрее, и можно было отстоять не пять часов, как обычно, а примерно полтора. Телеведущая считает, что эти молитвы очень поддержали семью: лечение сестры оказалось успешным, она победила болезнь и прожила после этого ещё пятнадцать лет.

Елена Старостина. Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

У Любови Руденко, актрисы, с Матроной связано, по её словам, немало чудес. Главное она связывает с мамой: та в 82 года попала под автомобиль, получила тяжёлые травмы и почти перестала ходить. Руденко уже не ждала благополучного исхода, но после молитвы Матроне у нее появилась надежда на улучшение. Постепенно мама начала передвигаться. Актриса считает, что святая тогда «помогла встать на ноги им обеим».

Любовь Руденко. Фото: globallookpress.com/ Павел Кашаев

Наталья Крачковская, актриса, после инсульта страдала от стенокардии: приступы порой длились до трёх часов. В документальном цикле «Чудотворица» она вспоминала, как однажды осталась дома одна и почувствовала очередной приступ. Тогда она обратилась к иконе Матроны, стоявшей на столе, с просьбой о помощи. Когда боль отступила, Крачковская поблагодарила святую и решила, что больше не будет откладывать визит к врачу и даст согласие на операцию.

Наталья Крачковская. Фото: РИА Новости/ Владимир Вяткин

Супруга актёра Николая Караченцова, Людмила Поргина, рассказывала, что после страшной аварии 2005 года, когда врачи давали осторожные прогнозы, она привезла мужа в Покровский монастырь к мощам Матроны. По её мнению, святая «откликнулась» — состояние Николая Петровича начало улучшаться.

Актрисе Елене Цыплаковой, по данным документального цикла «Хроники московского быта», молитвы Матроне помогли поддержать маму, у которой диагностировали последнюю стадию рака.

Елена Цыплакова. Кадр видео

Семья, брак и дети: родился сын, мечтает о дочке

Виктория Макарская, актриса и певица, долгие годы не могла стать матерью. Рождение дочери Маши и сына Вани она связывает с изменениями, которые с ней произошли после обращения к Матроне и с тем, что супруги стали регулярно исповедоваться и причащаться. По её словам, никаких репродуктивных процедур, включая ЭКО, они не проходили: первая беременность наступила в 38 лет — примерно через полгода после того, как они присоединились к молитве по соглашению. При этом, как отмечала Макарская, врачи не находили у пары причин бесплодия.

Виктория Макарская. Фото: соцсети

Певица Натали, пережившая два выкидыша и замершую беременность, рассказывала, что о первом сыне молилась святому Пантелеймону, а о втором — уже после рождения первенца — просила Матрону. В шутку певица добавляла, что теперь мечтает ещё и о дочке.

Певица Натали. Фото: соцсети

У Виктории Цыгановой обращение к Матроне совпало с трудным периодом: брак с продюсером Вадимом Цыгановым трещал по швам, карьера тоже переживала спад. Певица приехала в монастырь к иконе святой; сразу после того, как она приложилась к образу, ей позвонил муж, стал успокаивать и говорить, что всё наладится. Цыганова почувствовала облегчение, а вечером они помирились. С тех пор, по её признанию, при любых разногласиях она мысленно обращается к Матронушке и называет её своим ангелом-хранителем.

Мария Кожевникова приходила к Матроне с просьбой о достойном избраннике — таком, который полюбил бы её саму, не пытаясь переделывать. Актриса считает, что просьба была услышана: сейчас она замужем за предпринимателем Евгением Васильевым и растит двух сыновей.

Мария Кожевникова. Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

По рассказу телеведущего Романа Голованова, незадолго до того, как его жене предстояло впервые стать матерью, семья оказалась в храме Матроны. Супруга дохаживала последние недели беременности. По окончании литургии священник предложил помолиться о благополучных родах и осенил супругов образом святой с частицей её мощей. Уже на следующий день, по словам Голованова, родилась их дочь Соня. Телеведущий также говорит, что Матрона помогала их семье с жильём и в исцелениях от болезней; перечислять все такие случаи, по его признанию, можно очень долго.

Роман Голованов. Фото: Кадр видео

Телеведущая Юлия Барановская в один из самых тяжёлых периодов своей жизни, после расставания с Андреем Аршавиным, оставшись с тремя детьми без жилья и работы, пришла в Покровский монастырь. Она не просто молилась, а проходила там послушание — мыла полы. Позже она не раз приезжала к мощам святой. Барановская признавалась, что именно вера и поддержка свыше помогли ей тогда не сойти с ума и справиться с предательством.

Юлия Барановская. Фото: АиФ/ Татьяна Меель

Мнение церкви: вера должна быть без магии

Ежедневно к Матроне Московской приходят десятки паломников, которые обращаются с личными просьбами и верят в помощь святой. Как к этому относится церковь? В православной среде отношение к блаженной Матроне Московской не является полностью однородным, однако по ключевым вопросам мнения священников совпадают: они признают её святость и реальность помощи по молитвам к ней, но последовательно предостерегают от магического, суеверного или оккультного восприятия такого почитания.

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Священник Николай Савченко объясняет эту помощь через жизненный подвиг святой: она помогает потому, что сама «мужественно и твердо переносила страдания, при этом была благодарна Господу за все испытания», являя не образ «успешного» человека, а пример стойкости в немощи. Архимандрит Алипий (Светличный) вспоминает, что почти пять лет ежедневно ходил в Покровский монастырь к мощам святой и, стоя в очередях, слышал «массу чудесных случаев, связанных с заступничеством святой», а иерей Алексий Некрасов свидетельствует о личном опыте: «Я еще в детстве как-то прилепился к Матронушке, и она для меня как родная стала... старица всегда помогала».

При этом священники настойчиво подчёркивают богословски корректное понимание того, как помогает Матрона: святые являются не источником силы, а посредниками между человеком и Богом, они слышат просьбы людей и горячо молятся за них Господу, а подателем всех благ остаётся Бог. Церковь прямо противопоставляет Матрону современным «бабкам-заговорщицам» и экстрасенсам, подчёркивая, что она «не была такой», никогда не брала денег и не искала славы; в церковных источниках отмечается, что молитвы и почитание Матроны у некоторых людей «граничат с оккультизмом», хотя это свидетельствует не об умалении святости самой Матроны, а о неверном понимании веры людьми.