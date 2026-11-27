Фильмы «плаща и шпаги» были очень популярных на Западе ещё с 1920 годов, но и в СССР их знали хорошо. Ещё в 1950-е одним из лидеров советского проката был знаменитый «Фанфан-тюльпан» с Жераром Филипом, потом до наших зрителей добирались различные версии экранизаций Дюма, а в конце 1970-х режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич снял и отечественный вариант «Д’Артаньяна и трех мушкетеров». Правда, всё это были иностранные сюжеты – как правило, Франция, XVII век, мушкетеры короля против гвардейцев кардинала... Но в середине 1980-х режиссер Светлана Дружинина получила рукопись романа Нины Соротокиной «Трое из Навигацкой школы» – и решила делать «советских мушкетеров».

Фото: Кадр из фильма

Эпоха, правда, немного другая – 1740-е годы, – но любопытная с точки зрения российской истории. Именно тогда в Российскую империю приехала юная немецкая принцесса, ставшая супругой будущего императора Петра III, а также императрицей Екатериной II. После переворота 1742 года был и салонный заговор против Елизаветы Петровны. Ну и извечный спор о пути, по которому должна пойти страна не утихает. И во всё это оказываются замешаны три гардемарина из Навигацкой школы – Алёша Корсак (Дмитрий Харатьян), Никита Оленев (Владимир Шевельков) и Саша Белов (Сергей Жигунов). Героям предстоит спасти важные бумаги вице-канцлера Алексея Бестужева, поучаствовать в судьбе юной дворянки Анастасии Ягужинской и воспрепятствовать козням лекаря царицы, коварного Лестока (Владислав Стржельчик).

Фото: Кадр из фильма

Фильм снимался для телевидения, но масштаб был, в принципе, кинематографический. Конечно, найти настоящие локации XVIII века было сложно, но московские дворцы и парки помогали показать и те галантные времена, и даже «поработали» старым Петербургом.

1. Особняк Ягужинских

Юсуповский дворец. Фото: Кадр из фильма ; mos.ru

Гардемарин Белов оказывается у этого особняка, влюбившись в Анастасию (Татьяна Лютаева), которая осторожно выглядывает из окна. Эти сцены снимались в старинном Юсуповском дворце, который находится в Большом Харитоньевском переулке, дом 21, строение 4.

2. Арест

Юсуповский дворец. Фото: Кадр из фильма ; mos.ru

Белов оказался у особняка не в самый удачный момент – как раз прибыли солдаты, которые арестовывают обвиненную в заговоре мать Анастасии, Анну Бестужеву. В сцене ареста видна характерная лестница того же дворца.

3. Монастырь

Ворота в Коломенском. Фото: Кадр из фильма ; АГН Москва / Кузьмичёнок Василий

Спустя некоторое время французский дипломат шевалье де Брильи (Михаил Боярский), который пытается найти бумаги Бестужева, помогает Анастасии сбежать из-под домашнего ареста и обещает вывезти её из России. Они останавливаются в монастыре, в котором служит игуменья Леонидия, тетка девушки (Римма Маркова). Въезд в монастырь снимались в парке Коломенское, за воротами можно увидеть храм Казанской иконы Божией Матери.

4. Храм

Церковь Вознесения Господня. Фото: Кадр из фильма ; АГН Москва / Мобильный репортер

Этот храм тоже находится в Коломенском – Анастасия идет к характерным лестницам Церкви Вознесения Господня.

5. Арбат

Ворота музея Пушкина. Фото: Кадр из фильма ; кадр из видео

Одна из сцен, в которой Москва играет роль Петербурга – как было, например, у Эльдара Рязанова в «Иронии судьбы». В данном случае гардемарин приходит в особняк на Арбате, дом 53 – сейчас там находится мемориальная квартира Пушкина.

6. Подворье

Крутицкое подворье. Фото: Кадр из фильма ; РИА Новости / Евгения Новоженина

Сцены с Софьей Зотовой (Ольга Машная) – это очень характерная центральная площадь Крутицкого подворья в Москве.

7. Дом Лестока

Дворец усадьбы Кусково. Фото: Кадр из фильма ; mos.ru

Ещё одна подмена города. По сюжету «Гардемаринов» Лесток живет в Петербурге, но его дом снимали в Москве – это главный дворец усадьбы Кусково. Этот дворце вообще один из любимых у кинематографистов – тут Карен Шахназаров снимал свои «Сны», а Владимир Меньшов – «Ширли-мырли».

8. Кусково

Церковь, колокольня, кухонный флигель в Кусково. Фото: Кадр из фильма ; um.mos.ru/ Авдеев Евгений

А вид из окна кабинета Лестока показывает строения, которые находятся справа от главного дворца усадьбы в Кусково – прямо расположен кухонный флигель, а справа видна колокольня церкви Спаса Всемилостивого. Любопытно, что монтажные склейки в картине позволяют представить, что Лесток из своего окна видел и казнь Анны Бестужевой (ей «урезали» язык и сослали в Сибирь), которая происходила в Петропавловской крепости Петербурга.