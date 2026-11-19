Сочетание современных городов с разнообразными природными ландшафтами и активным отдыхом – это Казахстан. Каньоны, горы, горные озера дадут много новых впечатлений и эмоций.

«Обязательно стоит побывать на Зеленом базаре в Алматы и попробовать местную кухню как в ресторанах, так и на уличных базарах, — рассказала aif.ru кандидат экономических наук, доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Никольская. — Алматы в 2026 году вошел в список лучших гастрономических направлений мира по версии издания Eater. Здесь популярно направление „нео-кочевой“ кухни, где традиционные блюда подают в авторской интерпретации. При этом сама поездка может быть достаточно бюджетной».

Что нужно знать туристам, отправляющимся в Казахстан?

Виза, документы, деньги

Для въезда гражданам России виза не нужна. Можно въезжать по внутреннему паспорту РФ. С 2026 года в тестовом режиме вводится электронное разрешение (ETA), но пока его отсутствие не является причиной для отказа во въезде.

Национальная валюта — казахстанский тенге. На тенге можно обменять рубли или другую валюту. Карты «Мир» не работают, лучше брать наличные.

Для вызова такси есть приложение, которое все знают и в России.

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Когда ехать?

Лучшее время года для туров в Казахстан — с апреля по октябрь. Если вы планируете поездку, скажем, в ноябре-декабре, уточняйте у оператора доступность горных озёр (может быть холодно или закрыт доступ).

Что посмотреть?

Для двоих россиян на 5–7 дней в Казахстане оптимальным вариантом будет экскурсионный тур по Алматы и природным достопримечательностям (Чарынский каньон, озёра Кольсай и Каинды). Это самое популярное направление, которое позволяет за короткое время увидеть и город, и уникальную природу. Готовые туры для пар обычно уже включают проживание, трансферы и экскурсии.

Тур на 7 дней — маршрут для первого знакомства с югом Казахстана. Включает Алматы, знаменитый Чарынский каньон («Долина замков»), горные озёра Кольсай и Каинды, а также подъем в горы Заилийского Алатау (Шымбулак), в том числе в горное ущелье Алма-Арасан с термальными источниками и водопадом. Подходит парам, которые хотят увидеть максимум природы и готовы к переездам. Обычно в стоимость входит проживание в отелях (от 4* до 5*), все трансферы, услуги гида, входные билеты и билеты на канатные дороги. Базовый пакет — от 100 тыс. рублей за человека (при двухместном размещении). Авиаперелёт и питание (обеды/ужины) часто оплачиваются отдельно.

Тур на 5 дней — захватывает Алматы, озеро Кольсай и Чарынский каньон, Шымбулак, но без озера Каинды и Алма-Арасана.

Эта программа менее интенсивная, подходит для пар, которые ценят комфорт и не хотят проводить много времени в дороге.

Стоимость — от 76 000 ₽ за человека (без учёта авиаперелёта).

Для двоих россиян на 5–7 дней в Казахстане оптимальным вариантом будет экскурсионный тур по Алматы и природным достопримечательностям. Фото: istockphoto.com

Если ехать самостоятельно

Можно остановиться в отеле в Алматы (цены на отели начинаются примерно от 70–100 тыс. рублей за 6–7 ночей на двоих в зависимости от города вылета и категории отеля) и заказать экскурсии на месте. Но для двоих на короткий срок пакетный тур от туроператора часто выгоднее и удобнее из-за логистики.

Что попробовать?

Гастрономическая составляющая отдыха в Казахстане, особенно в Алматы, в последние годы стала самостоятельным и очень ярким направлением. Для двоих путешественников это отличная возможность глубоко погрузиться в кочевую культуру через вкусы. Главные особенности — это сочетание традиционной мясной кухни, современных авторских ресторанов и доступного уличного колорита на базарах.

Бешбармак. Главное блюдо. Это мелко нарезанная отварная конина или баранина, смешанная с домашней лапшой (жайма) и луком. Иностранные туристы часто называют его «казахским мясным салатом» или «лазаньей по-кочевому».

Казы. Деликатес из конины (колбаса из реберной части с жиром). Его подают как самостоятельную закуску или дополнение к бешбармаку. Туристы из США и Канады отмечают, что филе-миньон из конины — это необычный и очень вкусный опыт.

Баурсаки. Воздушные кусочки жареного теста. Это не просто хлеб, а символ гостеприимства, который подают к чаю или как закуску перед основным блюдом.

Сырне. Это молодой ягненок, тушеный с картофелем и луком в казане (мясо становится невероятно мягким).

Куырдак. Более плотное блюдо из мяса и ливера (субпродуктов), которое местные очень любят.

Обязательно попробуйте кумыс (кисломолочный напиток из кобыльего молока) и курт (сушеный соленый творог). В современных ресторанах даже делают мороженое со вкусом курта и горной лаванды.

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Куда еще сходить?

Зеленый базар — обязательное для посещения место в Алматы. Здесь можно купить казы, курт, баурсаки и просто наблюдать за жизнью. Это самый быстрый способ познакомиться с местными продуктами. Также на базаре можно взять готовую самсу или жареный лагман.

Не забудьте и про рестораны, где подают нео-кочевую кухню. Средний чек для двоих в хорошем заведении — около 40 000–50 000 тенге, что примерно соответствует 8-9 тыс. рублей.