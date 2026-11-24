Испытания снайперской винтовки «Вызов», оснащенной системой автоматического захвата цели и установленной на тяжелый гексакоптер, прошли успешно, сообщил ТАСС основатель группы компаний Lobaev Arms Владислав Лобаев.

«Разработка успешна, есть видео испытаний», — сказал он.

Лобаев отметил, что при стрельбе на дистанции 100 метров по движущемуся гонгу диаметром 30 сантиметров была зафиксирована вероятность поражения 9 из 10. Комплекс оборудован гиростабилизированным подвесом, а сам носитель представляет собой модификацию винтовки ZOV с электроспуском, которая в подобном исполнении получила название «Вызов».

Как пояснил глава компании, систему можно размещать на тяжелых квадрокоптерах и гексакоптерах, а также на беспилотниках самолетного типа. Наведение выполняется с применением машинного зрения: комплекс самостоятельно захватывает цель и рассчитывает необходимые поправки для выстрела.

По словам Лобаева, изначально разработка создавалась для поражения живой силы, однако в компании видят перспективы применения комплекса и против беспилотников, потому что орудие может патрулировать район несколько десятков минут, до часа висеть в воздухе, заниматься потенциально групповыми целями.

Ранее также стало известно о том, что новый лазерный комплекс, разработанный при участии госкорпорации «Ростех», уничтожил около тысячи украинских беспилотников за два месяца применения в одном из приграничных регионов России.