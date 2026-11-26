Популярный менеджер паролей 1Password сообщил о взломе. Уточняется, что хакер получил доступ к корпоративному аккаунту одного из сотрудников сервиса в GitHub и внедрил вредоносный код в серверные службы.

IT-эксперт Эльдар Муртазин в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, как защитить свои данные в сети.

Напомним, по данным представителей компании, хакер получил доступ к именам клиентов и адресам их электронных почт. Он также скопировал исходный код из закрытых репозиториев и получил доступ к системе CI/CD. Однако код не содержит пользовательских секретов, подчеркнули в 1Password.

Муртазин, комментируя этот инцидент, отметил, что главным способом защиты аккаунта является двухфакторная авторизация.

«Сегодня пароль - это один из рубежей обороны, но двухфакторная авторизация должна стать нормой для всех людей. Иначе пароль могут очень легко взломать. Использование второго фактора, будь то авторизация через СМС, пуш-сообщение, почту, звонок и так далее, всегда будет дополнительным уровнем защиты, причем достаточно серьезным. Исходя из этого, важно не просто придумывать пароли, но и защищать их», - пояснил специалист.

Чаще всего эксперты при выборе пароля советуют делать его длинным и использовать разные символы - строчные и прописные буквы, цифры и специальные знаки. Также рекомендуется не использовать личную информацию для пароля, например, имя или дату рождения.

Ранее стало известно, что в Британии отпустили на свободу хакера, похитившего материалы GTA 6.