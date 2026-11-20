Искусственный интеллект уже активно используется в медицине, помогая врачам в сложных случаях. Например, он может заметить на рентгеновском снимке то, что по каким-то причинам пропустил человек.

Но при этом полностью доверять клинические решения алгоритмам готовы немногие врачи. Согласно опросу «Медвестника», таких чуть более 1 %. Отрицательно относятся к ИИ 14,9 %, а 5,7 % категорически против него.

Заместитель исполнительного директора Института биофизики будущего МФТИ, доцент, кандидат медицинских наук Александр Мелерзанов работает на пересечении медицины и искусственного интеллекта. Имея врачебную практику, сам пользуется нейросетями каждый день. В интервью «АиФ» он рассказал, исчезнет ли профессия врача, возможны ли фатальные ошибки ИИ в медицине и в чём главный риск работы с ним. Специально подсказывал неправильно? Пациентка умерла после советов ИИ Подробнее

Не диагност, а советчик

Дмитрий Писаренко, aif.ru: Среди профессий, которые ИИ якобы отнимет у человека, часто называют врачей и айтишников. Вы заняты в той и другой сфере. Каков ваш прогноз?

Александр Мелерзанов: Каждые десять лет какие-либо профессии отмирают. Но с профессией врача, думаю, этого не случится никогда. Надо иметь в виду ту огромную ответственность за здоровье и жизнь человека, которая лежит на враче. Делегировать её машине пока никто не готов, в том числе это невозможно по законодательству. Отвечает всегда лечащий врач, и никто его тут не заменит.

Что касается «чистых» айтишников исполнительского уровня, то этот массовый сегмент как раз постепенно будет уходить. Будут востребованы смежные специальности: IT в сочетании с пониманием химии, физики, медицины, биологии, инженерного или конструкторского дела. Останутся IT-специалисты с мультидисциплинарным образованием.

— В каких медицинских специальностях ИИ уже прочно «встал на ноги»? И что он там делает?

— Безусловно, в радиологии — диагностике при помощи внешнего воздействия ионизирующей радиацией или электромагнитным полем (рентген, КТ, МРТ). Там ИИ показывает прекрасные результаты и высокую точность. То же самое происходит в гистологии, где анализируются клетки и ткани на микроскопическом уровне. Здоровые привычки. В России запустили ИИ-ассистента на базе GigaChat Подробнее

Активно он включается в кардиологию, дерматологию, офтальмологию. Преимущественно используется компьютерное зрение как вспомогательный метод скрининга и диагностики. Например, ИИ по фотографии пигментного образования на коже может подсказать человеку, что у него вероятны проблемы и надо обратиться к дерматологу. Или человек каждый год фотографирует свои родинки, и приложение в смартфоне, работающее на технологии ИИ, проводит автоматическое сравнение: изменилась подозрительная родинка или не изменилась. ИИ в данном случае не ставит диагноз, а выступает советчиком, напоминая человеку своевременно обратиться к врачу и предотвратить риск развития онкологического заболевания кожи.

Компьютерное зрение помогает проводить анализ глазного дна, изменений сосудов. Это нужно, чтобы вовремя заметить осложнения у пациентов с диабетом, когда происходят микрососудистые нарушения. Благодаря компьютерному зрению врачам стала доступна визуализация микроциркуляторного русла (мельчайших сосудов). Это важно для ранней диагностики и контроля терапии многих заболеваний.

Доверять, но проверять

— Наверное, медицинские приборы с ИИ сосредоточены в основном в Москве и Санкт-Петербурге?

— Нет, не только. У нас зарегистрировано более 60 видов таких медицинских изделий. В США их более полутора тысяч, в Китае далеко за сто, и число постоянно растёт.

Это приборы, в которых задействован ИИ или самостоятельные приложения. Эти изделия имеют регистрационное удостоверение Росздравнадзора, то есть разрешены к применению в медицине. Козырная медкарта. Москва и Петербург вместе развивают цифровую медицину Подробнее

— Но рады ли им сами врачи? Опросы показывают, что лишь чуть более 1 % медицинских работников полностью доверяют принятие решений машинным алгоритмам.

— И правильно делают. ИИ — это всего лишь вспомогательный инструмент, хотя и очень хороший: экономит кучу времени и реально помогает. Я активно им пользуюсь в практике, но опираюсь на собственный клинический опыт, насчитывающий более 30 лет, и использую критическое мышление.

Возможно, мы придём к тому, что ИИ будет ставить нам диагнозы. Но в медицинской карте всё равно будет стоять подпись врача. У машины могут быть и технические ошибки. Поэтому надо доверять, но проверять.

— Некоторые врачи выписывают лекарства на основе рекомендаций ИИ. Но ведь нейросети просто ищут самые частые упоминания препаратов и попадают на их рекламу, что не гарантирует качества. Это проблема?

— В соответствии с законодательством, насколько я помню, врач должен выписывать международное непатентованное название, а не конкретный препарат. Не берусь критиковать коллег, но у врача должно быть критическое мышление: надо отличать реально работающий препарат от рекламы. Плюс опыт серьёзно помогает, и надо держать руку на пульсе в плане новых данных клинических исследований. Расшифровка анализа в чат-боте: почему нельзя верить диагнозам из ИИ Подробнее

Молодым врачам потяжелее, но ИИ и тут способен прийти на помощь: он может напомнить о редком заболевании, с которым доктор никогда не сталкивался в практике. Кроме того, ИИ-помощник отслеживает информацию о появлении новых данных (доказательная база), за которыми ежедневно работающий врач просто не в состоянии следить. Вы будете искать три часа, а ИИ подскажет за пять минут.

Это касается и новых препаратов: постоянно появляются всё более эффективные лекарственные средства (в том числе «лучший-в-классе»). Также разрабатываются новые классы препаратов, точнее то, что называется «первый-в-классе». Часть из них, между прочим, создаётся с помощью ИИ: он генерирует молекулу действующего вещества, которое избирательно связывается с «мишенью».

Другой вариант работы ИИ — подбор препарата из существующей базы для лечения человека с онкологическим заболеванием определённой мутации.

Психологии не обучен

— Разве ИИ способен понимать физиологию человека полностью, в комплексе? Мне кажется, это ещё один довод в пользу того, что он никогда не заменит врача.

— Вопрос в том, кто обучал эту модель ИИ. И дело в понимании не столько человеческой физиологии, сколько психологии. Опытный врач может объяснить пациенту различные условия приёма препаратов, что важно для эффективности терапии. ИИ нашел топ-профессию будущего. Спрос на особых специалистов вырастет вдвое Подробнее

То, что алгоритмы будут играть всё большую роль в медицине, неизбежно. Но есть ещё один момент, который меня смущает. Чтобы ИИ давал хороший, качественный ответ, нужно вводить в модель правильные данные. Мы знаем из логики, что неправильная (ложная) посылка делает бессмысленным любой вывод, сделанный на её основе. Риск неправильных ответов ИИ будет возрастать по мере того, как недостаточно образованные люди будут этим инструментом пользоваться, внося в него данные и формулируя вопросы. Боюсь, что это будет развиваться дальше, и как с этой проблемой справиться, я честно сказать, не знаю.