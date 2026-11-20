В интервью aif.ru заместитель исполнительного директора Института биофизики будущего МФТИ, кандидат медицинских наук Александр Мелерзанов объяснил, какую роль играет искусственный интеллект в современной медицине и сможет ли он заменить врачей.

«Каждые десять лет какие-либо профессии отмирают. Но с профессией врача, думаю, этого не случится никогда. Надо иметь в виду ту огромную ответственность за здоровье и жизнь человека, которая лежит на враче. Делегировать её машине пока никто не готов, в том числе – это невозможно по законодательству. Отвечает всегда лечащий врач, и никто его тут не заменит», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что ИИ уже прочно «встал на ноги» в радиологии, гистологии, кардиологии, дерматологии и офтальмологии. Там он показывает прекрасные результаты и высокую точность, помогая, например, анализировать клетки и ткани на микроскопическом уровне, отслеживать изменения микрососудов и образований на коже. Однако, по словам медика, нейросети выступают лишь советчиком, а не диагностом.

«ИИ — это всего лишь вспомогательный инструмент, хотя и очень хороший: экономит кучу времени и реально помогает. Я активно им пользуюсь в практике, но опираюсь на собственный клинический опыт, насчитывающий более 30 лет, и использую критическое мышление», — заявил Александр Мелерзанов.

Также специалист прокомментировал недоверие врачей к алгоритмам: согласно опросу «Медвестника», полностью доверяют клинические решения машинам лишь чуть более 1% медиков.

«И правильно делают. У машины могут быть и технические ошибки. Поэтому надо доверять, но проверять», — отметил он.

Среди плюсов ИИ эксперт назвал то, что он помогает врачам отслеживать новые клинические данные и подбирать препараты, однако окончательное решение всегда остаётся за человеком. «Возможно, мы придём к тому, что ИИ будет ставить нам диагнозы. Но в медицинской карте всё равно будет стоять подпись врача», — резюмировал Мелерзанов.