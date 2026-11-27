Глава российского государства Владимир Путин 27 ноября посетит Северодвинск, где обсудит вопросы наращивания состава многоцелевых атомных лодок. Такую информацию передал представителям СМИ пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, совещание, посвященное развитию группировки многоцелевых атомных подводных лодок, пройдет непосредственно в Северодвинске.

Песков обратил внимание на то, что данное направление считается крайне значимым элементом ядерной триады России. Помимо этого, как отметил он, президенту предстоит заняться вопросами региональной повестки и провести встречу с Александром Цыбульским, возглавляющим Архангельскую область.

Ранее Дмитрий Песков раскрыл подробности встречи Путина и Токаева в Москве.