Причина, по которой VPN-сервисы все чаще перестают работать у россиян, связана с их продолжающимися блокировками в стране. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил IT-эксперт Эльдар Муртазин.

«У нас происходят новые блокировки существующих VPN, из-за чего возникают проблемы с их работой», — сказал он.

При этом, отметил Муртазин, борьба с VPN иногда влияет на сервисы, которые легально работают в РФ.

«Например, с пятницы до понедельника с перебоями работала баннерная система AdRiver. При этом на стороне AdRiver проблем не было», — добавил эксперт.