Распространяемые в Сетях угрозы о наступлении цифрового апокалипсиса с полным отключением глобального интернета на три месяца не имеют под собой никаких оснований, заявил в интервью «360» преподаватель программирования и ИТ-специалист Кирилл Ситнов.

«Интернет — это не единая система с единым рубильником, который переключил — и весь интернет лег», - сказал он.

По словам Ситнова, инфраструктура интернета уже давно децентрализована и разбросана по разным точкам, поэтому возможно отключение определенных доменных зон, но в глобальном плане весь он не «ляжет».

Ситнов допускает, что у хакеров с огромными вычислительными мощностями может получиться нарушить работу только отдельных элементов инфраструктуры, которые задействованы в работе многих сайтов или приложений. В частности атака на сервера Google или Amazon может вызвать сбой в работе множества сайтов, но при этом не полного отключения интернета не произойдет.

Ранее хостинг-провайдер Beget сообщил, что его инфраструктура 15 ноября подвергается масштабной DDoS-атаке, при этом все сервисы работают стабильно. Отмечалось, что атака не оказала влияния на работу уже восстановленных после атаки 3 ноября сервисов и размещенных на серверах ресурсов клиентов.