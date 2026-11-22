Директор американской нацразведки Джей Клейтон предупредил, что при обновлении компьютерных систем в США могут происходить технологические сбои.

В интервью CNN глава нацразведки, отвечая на вопрос, нужно ли США готовиться к новым проблемам в этой сфере, заявил о планах по большому объему инвестиций в обновление систем, а также по вложениям в кибербезопасность.

«Американцы <…> должны быть готовы к тому, что любой шаг в обновлении технологий, как в вычислительных мощностях, так и в сфере приложений - на этом пути неизбежны трудности», - сказал Клейтон.

Ранее сообщалось о сбое в работе сервисов Microsoft, Федерального управления гражданской авиации (FAA) и американских банков. Официальные лица заявили, что неполадки вызваны плановым техобслуживанием и ошибками при обновлении программного обеспечения.

Сообщалось, что из-за сбоев жители США бросились скупать товары первой необходимости и генераторы.