Жители США бросились скупать товары первой необходимости и генераторы из-за произошедших накануне технологических сбоев, сообщает телеканал CBS News.

Ранее произошли сбои в работе сервисов Microsoft, Федерального управления гражданской авиации (FAA) и американских банков. Официальные лица заявили, что между этими инцидентами нет связи, неполадки вызваны не кибератаками, а случились из-за планового техобслуживания и ошибок при обновлении программного обеспечения.

Тем не менее, как пишет издание, в соцсетях распространились «апокалиптические настроения», которые спровоцировали ажиотажный спрос на товары первой необходимости.

«Потребители в панике скупают товары в Costco, сметая с полок генераторы и другие предметы первой необходимости на случай чрезвычайных ситуаций в ответ на недавнюю череду технологических сбоев», — сообщает телеканал.