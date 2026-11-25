IT-эксперт Эльдар Муртазин, комментируя эксклюзивно для aif.ru ситуацию с работой VPN-сервисов в России, оценил вероятность их полной блокировки.

«Полная блокировки VPN вряд ли возможна, потому что сегодня вся эта история выглядит как борьба меча и щита. То есть, вводятся новые блокировки, на стороне VPN адаптируются к этим изменениям. Мы этот цикл наблюдаем уже несколько лет», — отметил Муртазин.

Эксперт считает, что блокировка таких сервисов возможна только при условии полного отключения интернета.

Ранее IT-специалист Кирилл Ситнов заявил, что угрозы о наступлении цифрового апокалипсиса с полным отключением глобального интернета на три месяца не имеют под собой никаких оснований.