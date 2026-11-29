Российская лыжница Наталья Терентьева переместилась на 13-ю позицию в итоговом протоколе коньковой гонки на 20 км масс-стартом на этапе Кубка мира в финском городе Рука.

Изначально спортсменка из России пересекла финишную черту четвертой, уступив 1,6 секунды победительнице соревнований — представительнице Швеции Линн Сван.

Однако позже коллегия приняла решение о перемещении Терентьевой в итоговом протоколе. Причиной стало столкновение на подъеме: россиянка задела лыжу шведской спортсменки Фриды Карлссон, в результате чего та потеряла равновесие и упала.

Карлссон в итоге заняла 12-е место, а Терентьева была перемещена на позицию сразу вслед за ней.

Ранее сообщалось, что организатор Кубка мира в ФРГ готов допустить лыжников из РФ к соревнованиям.