Российская лыжница Наталья Терентьева заняла четвертое место в гонке с общего старта свободным стилем на первом этапе Кубка мира, который состоялся в финской Руке.

Золотую медаль завоевала представительница Швеции Линн Сван, преодолевшая дистанцию за 49 минут 59,6 секунды. Пьедестал почета также полностью достался скандинавкам: второе и третье места заняли ее соотечественницы Моа Илар и Лиза Эрикссон, уступившие победительнице 1,2 секунды.

Терентьева проиграла лидеру 1,6 секунды. Еще одна россиянка, Дарья Непряева, завершила дистанцию на 16-й позиции с отставанием в 40,8 секунды.

Данное соревнование стало для 31-летней Терентьевой первым стартом под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) после отстранения атлетов из России в 2022 году. Спортсменка, являющаяся олимпийской чемпионкой Пекина в эстафетной гонке, вернулась на трассу после рождения двоих детей.

Масс-старт в Руке завершил программу первого этапа Кубка мира. Следующие соревнования пройдут в Норвегии с 4 по 6 декабря, а затем эстафета перейдет в Швейцарию (11-13 декабря).

Ранее стало известно, что четверо российских лыжников выступят на этапах Кубка мира.