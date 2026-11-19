Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко назвал клеветой обвинения украинского футболиста английского клуба «Челси» Михаила Мудрика в ситуации с допингом.

«Это необоснованная клевета», — приводят слова Андрея Шевченко украинские СМИ.

Ранее в ноябре Михаил Мудрик выступил с заявлением, что допинг мог попасть в его организм только во время пребывания в расположении сборной Украины.

О положительном результате допинг-теста Михаила Мудрика стало известно в декабре 2024 года. В его пробе обнаружили мельдоний. Впоследствии Футбольная ассоциация Англии (FA) временно отстранила спортсмена от соревнований. В апреле 2026 года стало известно, что FA дисквалифицировала Михаила Мудрика на четыре года. Однако летом FA сообщила об урегулировании ситуации с согласия Всемирного антидопингового агентства.