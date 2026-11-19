На ниве украинского спорта произошёл скандал, который как ни странно, совершенно не затрагивает российскую тему. 25-летний футболист английского «Тоттенхэма» Михаил Мудрик фактически обвинил представителей национальной сборной в скандале с допингом, который серьёзно повлиял на карьеру игрока.
Трансферный рекорд
В январе 2023 года Мудрик, игравший за «Шахтёр», перешёл в английский «Челси» за 70 миллионов евро, а с учётом бонусов сумма отступных составляет 100 млн евро. Данный трансфер на тот момент оказался самым крупным в истории украинского футбола, затмив прежний рекорд Андрея Шевченко.
Несмотря на очевидный талант игрока, сумму многие эксперты сочли завышенной, объясняя это, не в последнюю очередь, политическими соображениями.
Долгая тяжба
Карьера Мудрика в Англии развивалась достаточно сложно, но к осени 2024 года, он, наконец, стал оправдывать ожидания боссов «Челси».
Но затем внезапно и без объяснения причин украинец исчез из заявки команды.
Вскоре «Челси» выступил с заявлением, в котором сообщалось, что допинг-проба Мудрика дала положительный результат на мельдоний.
Сам футболист отрицал сознательное использование препарата. Разбирательство по «делу Мудрика» продолжалось 20 месяцев, и закончилось его оправданием.
В сентябре 2026 года «Челси» отдал Мудрика в аренду в «Тоттенхэм». Правда, там игрок почти сразу получил травму.
«Всадник» без головы
Надо сказать, что за время своего отстранения украинец не раз попадал в скандальные истории. Дважды в Великобритании его лишали водительских прав, причём второй раз его поймали в тот момент, когда не истёк срок предыдущего наказания.
Его также забанили на киберспортивной платформе Faceit, где Мудрик играл в Counter-Strike 2. Поругавшись во время игры с поляками, он начал напоминать им о Волынской резне, учинённой бандеровцами: «Волынь будешь помнить вечно, бомж».
Для «Челси» Мудрик стал не просто очень дорогим, но и максимально токсичным. В 2026 году телеканал ESPN признал покупку украинца лондонцами худшим трансфером за всю историю премьер-лиги.
«Раз в два дня приносит каждому по стаканчику»
И вот сейчас футболист решил объяснить, как дошёл до такой жизни. По его словам, во всем виновата сборная Украины.
Давая интервью Дмитрию Гордону, осуждённому в России на 14 лет лишения свободы за призывы к терроризму и внесённому в список экстремистов, Мудрик сказал: «Про мельдоний я не слышал... Узнал о нем, только когда мне сказали эту новость. Это препарат, который можно достать только в Восточной Европе. Он мог попасть в организм только там, где я был — в Украине. В Англии таких препаратов нет... В сборной вариантов попадания этого вещества в мой организм можно пересчитать... Пальцев двух рук не хватит. От самых простых до самых сложных. В сборной Украины абсолютно отсутствует какая-то система охраны». По словам Мудрика, специалист национальной команды «раз в два дня приносит каждому по стаканчику, который каждый должен выпить».
Всё зло — от УАФ
Футболист заявил, что Украинская ассоциация футбола никак ему не помогла: «Они создавали даже больше проблем, чем помощи. Когда мы больше всего нуждались в помощи, они отвернулись от нас».
«УАФ боится взять ответственность на себя, боится признать вину, открещивается от своего футболиста», — сказал Мудрик. Игрок заявил, что глава УАФ, именитый Андрей Шевченко также не предпринял ничего, чтобы ему помочь.
С высокой долей вероятности, Мудрик после своего выступления попрощается с надеждами на возвращение в состав сборной Украины. Правда, на нынешнем этапе карьеры оно ему и так вряд ли светило.
Вольно или невольно, но футболист намекнул на существование в украинской сборной «допинговой программы».
Вполне возможно, что откровения Мудрика прежде всего направлены против Шевченко. Борьба за должности в украинском футболе всегда отличалась грязными приёмами.
Как бы то ни было, но с подачи футболиста «Тоттенхэма» публике предъявили довольно неприглядную внутреннюю кухню Незалежной, где свидомые готовы на всё, дабы добиться собственной выгоды, и не считают для себя зазорным идти по головам. В общем, не Мудрик такой, жизнь такая.