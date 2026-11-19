На ниве украинского спорта произошёл скандал, который как ни странно, совершенно не затрагивает российскую тему. 25-летний футболист английского «Тоттенхэма» Михаил Мудрик фактически обвинил представителей национальной сборной в скандале с допингом, который серьёзно повлиял на карьеру игрока.

Трансферный рекорд

В январе 2023 года Мудрик, игравший за «Шахтёр», перешёл в английский «Челси» за 70 миллионов евро, а с учётом бонусов сумма отступных составляет 100 млн евро. Данный трансфер на тот момент оказался самым крупным в истории украинского футбола, затмив прежний рекорд Андрея Шевченко.

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Долгая тяжба

Карьера Мудрика в Англии развивалась достаточно сложно, но к осени 2024 года, он, наконец, стал оправдывать ожидания боссов «Челси».

Но затем внезапно и без объяснения причин украинец исчез из заявки команды.

Вскоре «Челси» выступил с заявлением, в котором сообщалось, что допинг-проба Мудрика дала положительный результат на мельдоний.

Сам футболист отрицал сознательное использование препарата. Разбирательство по «делу Мудрика» продолжалось 20 месяцев, и закончилось его оправданием.

В сентябре 2026 года «Челси» отдал Мудрика в аренду в «Тоттенхэм». Правда, там игрок почти сразу получил травму.

«Всадник» без головы

Надо сказать, что за время своего отстранения украинец не раз попадал в скандальные истории. Дважды в Великобритании его лишали водительских прав, причём второй раз его поймали в тот момент, когда не истёк срок предыдущего наказания. У Мудрика нашли допинг. Украинский футболист опозорил себя и «Челси» Подробнее

Его также забанили на киберспортивной платформе Faceit, где Мудрик играл в Counter-Strike 2. Поругавшись во время игры с поляками, он начал напоминать им о Волынской резне, учинённой бандеровцами: «Волынь будешь помнить вечно, бомж».

Для «Челси» Мудрик стал не просто очень дорогим, но и максимально токсичным. В 2026 году телеканал ESPN признал покупку украинца лондонцами худшим трансфером за всю историю премьер-лиги.

«Раз в два дня приносит каждому по стаканчику»

И вот сейчас футболист решил объяснить, как дошёл до такой жизни. По его словам, во всем виновата сборная Украины.

Давая интервью Дмитрию Гордону, осуждённому в России на 14 лет лишения свободы за призывы к терроризму и внесённому в список экстремистов, Мудрик сказал: «Про мельдоний я не слышал... Узнал о нем, только когда мне сказали эту новость. Это препарат, который можно достать только в Восточной Европе. Он мог попасть в организм только там, где я был — в Украине. В Англии таких препаратов нет... В сборной вариантов попадания этого вещества в мой организм можно пересчитать... Пальцев двух рук не хватит. От самых простых до самых сложных. В сборной Украины абсолютно отсутствует какая-то система охраны». По словам Мудрика, специалист национальной команды «раз в два дня приносит каждому по стаканчику, который каждый должен выпить». Не вышел на поле. Испания в шоке от поведения украинского футболиста Подробнее

Всё зло — от УАФ

Футболист заявил, что Украинская ассоциация футбола никак ему не помогла: «Они создавали даже больше проблем, чем помощи. Когда мы больше всего нуждались в помощи, они отвернулись от нас».

«УАФ боится взять ответственность на себя, боится признать вину, открещивается от своего футболиста», — сказал Мудрик. Игрок заявил, что глава УАФ, именитый Андрей Шевченко также не предпринял ничего, чтобы ему помочь.

С высокой долей вероятности, Мудрик после своего выступления попрощается с надеждами на возвращение в состав сборной Украины. Правда, на нынешнем этапе карьеры оно ему и так вряд ли светило.

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Вполне возможно, что откровения Мудрика прежде всего направлены против Шевченко. Борьба за должности в украинском футболе всегда отличалась грязными приёмами.

Как бы то ни было, но с подачи футболиста «Тоттенхэма» публике предъявили довольно неприглядную внутреннюю кухню Незалежной, где свидомые готовы на всё, дабы добиться собственной выгоды, и не считают для себя зазорным идти по головам. В общем, не Мудрик такой, жизнь такая.