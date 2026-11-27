Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин выразил радость по поводу встречи с петербургским «Зенитом» в плей-офф Пути РПЛ Кубка России. Об этом футболист заявил в беседе с championat.com.

Тюкавин отметил, что предпочел бы сыграть с «Зенитом», а не с «Нижним Новгородом».

«Я очень рад, что мы сыграем с “Зенитом” и попали на эту команду, а не на “Нижний Новгород”», - сказал Тюкавин.

Форвард также положительно оценил перспективу встретиться на следующем этапе с победителем противостояния «Спартака» и ЦСКА. По его словам, игры с такими соперниками представляют особый интерес.

Матч между «Динамо» и «Зенитом» состоится после зимней паузы в сезоне.

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